Дмитрий Гафин – лучший спортивный руководитель 2024 года в России

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин признан «боссом года» по версии РИА Новости Спорт. Редакция крупного информационного агентства определила главных героев 2024-го вместе со своими читателями. По правилам, посетители сайта rsport.ria.ru определяли тройку лучших в восьми номинациях, а редакционный совет РИА Новости Спорт выбирал из нее победителя.

Помимо Гафина первые места в различных номинациях заняли сборная России по плаванию (команда года), пловец Мирон Лифинцев (спортсмен года), фигуристка Аделия Петросян (спортсменка года), полузащитник футбольного «Локомотива» Алексей Батраков (лучший молодой спортсмен года), гимнастка Диана Чугунихина (лучшая молодая спортсменка года), тренер футбольного «Краснодара» Мурад Мусаев (тренер года), а также бывшая олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне популярная медийная фигура Алина Загитова (голос года).

Гафин стал лучшим руководителем 2024-го и по версии посетителей сайта, опередив владельца «Краснодара» Сергея Галицкого и главу лыжной федерации Елену Вяльбе.

«Под руководством Гафина футбольное «Динамо» превратилось в привлекательный бренд с многочисленной лояльной аудиторией, солидной маркетинговой перспективой и репутацией успешного российского топ-клуба. В результатах на поле «Динамо» впервые за долгое время обрело стабильность, в прошлом сезоне команда до последнего тура боролась за чемпионство, в новом также решает максимальные задачи», – прокомментировала победу председателя совета директоров «Динамо» редакция РИА Новости Спорт.

Популярный московский клуб продолжает собирать призы и развиваться. В последние несколько лет «Динамо» также получило ряд престижных наград в области футбольного маркетинга, за работу в медиа, качество организации футбольных матчей, социальные проекты и мерчандайзинг. Открыло фан-шоп в ГУМе на Красной площади. Кроме того, клуб вышел в лидеры по качеству работы детско-юношеской академии и числу собственных воспитанников в составе основной команды, развил широкую сеть филиалов и франшиз в России и ближнем зарубежье.