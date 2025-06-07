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7 июня 7:03ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 150 000 рублей на победу Франции над Германией в матче за третье место Лиги наций

Утешительный финал
Валентин Васильев

В воскресенье, 8 июня, в матче за третье место Лиги наций УЕФА сыграют между собой сборные Германии и Франции. Встреча пройдет на стадионе «МХП-Арена» в немецком Штутгарте и начнется в 16:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы соперников перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее топ-событие.

Перед игрой эксперты оценивают шансы команд на победу как примерно равные, отдавая символическое предпочтение немцам. На победу Германии можно сделать ставку по коэффициенту 2.50, что эквивалентно приблизительно 39% вероятности. Котировки на триумф Франции составляют 2.70 (примерно 36% вероятности). Ничья в линии PARI идет за 3.80 (около 25%).

На успех немцев с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти можно сделать ставку с коэффициентом 1.85, что соответствует примерно 52% вероятности. Итоговая победа сборной Франции доступна за 1.97 (около 48%).

Клиенты PARI, в свою очередь, уверены в победе сборной Франции. Так, почти 97% от всего объема ставок на исход основного времени матча приходится на подопечных Дидье Дешама, тогда как на триумф Германии приходится чуть более 2%. Доля ничьей составляет менее одного процента. Что же касается ставок на исход матча с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то распределение на этом рынке составляет 96,5% на 3,5% в пользу сборной Франции.

Согласно предматчевым прогнозам аналитиков, болельщики вправе рассчитывать на результативный футбол в предстоящей встрече. Поставить на то, что команды смогут забить как минимум три мяча, можно по коэффициенту 1.52, тогда как обратный вариант доступен за 2.55. Если же соперники сумеют пробить тотал больше 3.5, сыграет ставка за 2.20. Вероятность обмена голами котируется за 1.48, противоположный вариант доступен за 2.65. Рискнуть и поставить на то, что обе команды смогут забить в каждом из таймов, можно по коэффициенту 8.50.

Наиболее вероятный вариант в линии на точный счет — ничья 1:1 за 9.00. Спрогнозировать победу Германии или Франции со счетом 2:1 можно за 10.00. Нулевая ничья в матче также доступна за 10.00.

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Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч составляет 150 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 5.30, куда включил и пари на победу Франции в основное время. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 2.65. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 645 000 рублей.

И Германия, и Франция считались одними из главных фаворитов на победу в Лиге наций, демонстрируя по ходу турнира достаточно уверенный футбол. Подопечные Юлиана Нагельсмана в четвертьфинале по сумме двух матчей прошли Италию (2:1 и 3:3), однако в полуфинале уступили португальцам со счетом 1:2. Французы на стадии 1/4 финала обменялись победами со сборной Хорватии (0:2 и 2:0) и прошли вперед благодаря серии пенальти. В полуфинале подопечные Дидье Дешама устроили перестрелку с командой Испании и потерпели поражение со счетом 4:5. За 15 минут до конца игры французы проигрывали со счетом 1:5, но смогли забить три мяча под занавес встречи.

Прогноз на матч Германия - Франция
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