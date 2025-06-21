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21 июня 6:49ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Интер» всухую обыграет «Урава Ред Даймондс» на Клубном чемпионате мира

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола
Руслан Ипполитов

21 июня миланский «Интер» встретится с «Урава Ред Даймондс» в рамках группового этапа Клубного кубка мира ФИФА. Игра пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают «Интер» безусловным фаворитом. Ставки на победу команды Кристиана Киву принимаются по коэффициенту 1.19, что соответствует 81% вероятности. Поставить на сенсацию от «Ред Даймондс» можно за 17.00, ничья идет за 6.70. Вероятности этих исходов составляют примерно 6% и 13%.

Практически все клиенты PARI согласны с такими оценками. 99% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Интера».

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По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.48, тогда как тотал меньше 2.5 оценен коэффициентом 2.65.

Букмекеры сомневаются, что японской команде удастся распечатать ворота «нерадзурри». Заключить пари на то, что забьет только «Интер», можно с коэффициентом 1.92. Если же команды обменяются голами, сыграет ставка за 2.12.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа «Интера» со счетом 2:0. Поставить на такое развитие событий можно по коэффициенту 6.50.

Оба коллектива неудачно стартовали на Клубном кубке мира. Так, «Урава Ред Даймондс» проиграла «Ривер Плейту» (1:3), тогда как «Интер» поделил очки с «Монтерреем» (1:1). Теперь букмекеры сомневаются, что «нерадзурри» смогут стать лидерами своей группы — коэффициент на такой исход вырос до 2.20. Еще меньше шансов аналитики дают японцам. Если «Урава Ред Даймондс» займет первое место в своем квартете, сыграет ставка за 50.00.

Клубный чемпионат мира продлится до 13 июля. Призовой фонд турнира составляет 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. Тем не менее «Интер», переживший смену тренера, не входит даже в пятерку фаворитов — ставки на победу миланцев на Клубном ЧМ принимаются по коэффициенту 20.00. Урава Ред Даймондс» считаются одними из аутсайдеров с коэффициентом 500.00.

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