PARI: «Интер» после катастрофы с «Миланом» отыграется на «Роме» и вернет себе лидерство в Серии А

27 апреля в рамках 34-го тура Серии А «Интер» на «Сан-Сиро» примет «Рому». Это один из самых сложных соперников, что остался у подопечных Симоне Индзаги в концовке сезона. Поединок начнется в 16:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил оппонентов перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Интера» можно по коэффициенту 1.75, что соответствует примерно 53% вероятности. Успех «Ромы» оценивается коэффициентом 4.70 (около 20%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.50 (приблизительно 27%).

Клиенты PARI также не сомневаются в успехе подопечных Симоне Индзаги: на победу «Интера» приходится около 97% от общего объёма ставок на исход встречи.

Предыдущий очный поединок команд завершился победой «Интера» со счетом 1:0. Однако в прошлом сезоне их противостояние получилось результативным — 4:2. Аналитики ожидают, что и будущий матч окажется богатым на голы. Вероятность того, что «Интер» и «Рома» на двоих забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.30. На тотал больше 2.5 по голам можно поставить с коэффициентом 1.95. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.90.

«Рома» уже пять матчей подряд не может забить больше одного гола за игру. Ставка на индивидуальный тотал римлян меньше 1.5 доступна за 1.27. «Интер», наоборот, в четырех из пяти последних игр в Серии А отличался дважды за матч. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 можно взять за 1.90.

Наиболее вероятным результатом игры считается минимальная победа «Интера» со счетом 1:0. Это событие доступно в линии PARI за 7.00. Коэффициент 7.50 аналитики дают на ничью 1:1. Ставка на победу гостей со счётом 2:1 доступна за 15.00.

После поражения от «Болоньи» в предыдущем туре «Интер» потерял единоличное лидерство в турнирной таблице. Теперь у «нерадзурри» и «Наполи» по 71 очку. Сейчас на чемпионство «Интера» аналитики дают коэффициент 1.80. «Рома» располагается на седьмой строчке и отстает от еврокубковой зоны на два балла. Вероятность того, что римский клуб в итоге войдет в топ-6, оценивается коэффициентом 3.20.