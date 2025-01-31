PARI: финальный матч Синнера со Зверевым стал самым прибыльным событием Australian Open 2025

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26 января завершился Открытый чемпионат Австралии по теннису. Победителем первого в сезоне турнира «Большого шлема» стал итальянец Янник Синнер, обыгравший в финале немца Александра Зверева со счетом 6:3, 7:6, 6:3. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал, как ставили на минувший Australian Open российские игроки.
Синнер защитил титул победителя Australian Open. Год назад он обыграл в решающем матче россиянина Даниила Медведева, а теперь справился со Зверевым. Для Синнера это третья победа на турнирах «Большого шлема» — в сентябре 2024-го он также выиграл Открытый чемпионат США. Зверев же ни разу не побеждал на мэйджорах, хотя уже в третий раз принимал участие в решающем матче. Ранее он выходил в финалы US Open 2020 и «Ролан Гаррос» — 2024.
Самым популярным событием Australian Open в мужском одиночном разряде среди клиентов PARI стал матч 1/4 финала Новак Джокович — Карлос Алькарас, в котором сербский теннисист одержал победу со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. На эту встречу пришлось почти 6% от общего оборота ставок на турнир.
На втором месте по обороту оказалась встреча второго круга между Даниилом Медведевым и Лернером Тиеном, собравшая чуть более 5% от всего объема пари на соревнования в мужском одиночном разряде. В случае победы Медведева следующий матч с его участием с большой долей вероятности привлек бы к себе столько же внимания, но россиянин сенсационно уступил сопернику из второй сотни рейтинга ATP (3:6, 6:7, 7:6, 6:1, 6:7) и вылетел.
Оставшиеся три места в топ-5 заняли встречи с участием победителя Australian Open Янника Синнера — финал против Зверева (почти 5% от общего оборота ставок на турнир), полуфинал против Бена Шелтона (3%, счет 7:6, 6:2, 6:2) и четвертьфинал против Алекса Де Минаура (3%, счет 6:3, 6:2, 6:1). Суммарно на пять самых популярных матчей Australian Open приходится 21,5% от всего оборота турнира в мужском одиночном разряде.
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Наименьший интерес клиенты PARI проявили к трем встречам на ранних стадиях турнира. Это матч австралийца Джеймса Маккейба против испанца Марка Ландалуса, встреча хорвата Борны Чорича и чилийца Кристиана Гарина, а также поединок австралийца Джеймса Дакворта против швейцарца Доминика Штрикера.
Самым удачным для PARI событием турнира стал финал между Синнером и Зверевым. Решающая игра турнира принесла компании более 14% всей прибыли по итогам приема ставок на Australian Open среди мужчин. Стоит отметить, что клиенты PARI оценивали шансы финалистов в приблизительно равной степени: ставки на победителя разошлись в соотношении 53% на 47% в пользу Синнера.
В пятерку наиболее прибыльных матчей мэйджора в Мельбурне также вошли игры Тьен — Медведев, Алехандро Давидович-Фокина — Феликс Ожье-Альяссим, Жуан Фонсека — Андрей Рублев и Джокович — Алькарас. Для клиентов PARI самой успешной оказалась четвертьфинальная встреча Синнера и Де Минаура. Итальянец оправдал свой статус фаворита — выиграл три сета, отдав сопернику всего шесть геймов.
PARI открывала линию на победителя Australian Open в мужском одиночном разряде. В общем объеме ставок до и по ходу турнира лидировал Синнер — на первую ракетку мира пришлось чуть более 71% от всего оборота пари на итогового триумфатора. Еще 11,5% от всего оборота распределились в пользу Джоковича, снявшегося с турнира по ходу полуфинала против Зверева. В свою очередь, на триумф немецкого теннисиста пришлось 8% от общего количества ставок в денежном выражении. Даниил Медведев, несмотря на прошлогодний выход в финал, оказался лишь в топ-10 фаворитов турнира по выбору клиентов PARI (менее 1%).
Самую крупную сумму выиграл клиент PARI, поставивший 4 902 000 рублей на победу Александра Зверева над Новаком Джоковичем в 1/2 финала Australian Open по коэффициенту 2.35. Серб снялся с игры после поражения в первом сете со счетом 6:7. В результате клиент получил выплату в размере 11 519 700 рублей. Сумма чистого выигрыша составила 6 617 700 рублей.
Успешной оказалась и одинарная ставка клиента PARI, внимательно следившего за четвертьфинальным матчем между Синнером и Де Минауром. Игрок поставил 1 605 000 рублей на победу итальянца во втором сете с форой (–2.5) по коэффициенту 2.55 и оказался прав. Синнер взял сет со счетом 6:2, что принесло клиенту PARI 2 487 750 рублей чистого выигрыша, а сумма выплаты составила 4 092 750 рублей.
Еще один игрок поставил 1 166 400 рублей на победу Джоковича над Алькарасом в четвертом сете четвертьфинала Australian Open по коэффициенту 2.18. Ставка оказалась идеально выверенной — серб забрал сет со счетом 6:4, а клиент получил чистый выигрыш в размере 1 376 352 рубля. Общая сумма выплаты — 2 542 752 рубля.
Не всем игрокам везло так крупно. Один из клиентов PARI поставил 4 800 000 рублей на победу Александра Зверева над Янником Синнером в финале Australian Open. Ставка была принята с коэффициентом 3.10 и могла принести рекордный выигрыш, однако немец не оправдал ожиданий клиента и до сих пор остается без побед на турнирах «Большого шлема».
Еще одного из клиентов PARI подвела вера в успех Новака Джоковича над Александром Зверевым в первом сете полуфинала Australian Open. При счете 4:4 в первой партии игрок поставил 3 061 200 рублей на серба по коэффициенту 1.98. Партия завершилась победой Зверева со счетом 7:6.
Партнерский проект