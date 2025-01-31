PARI: финальный матч Синнера со Зверевым стал самым прибыльным событием Australian Open 2025

Самым популярным событием Australian Open в мужском одиночном разряде среди клиентов PARI стал матч 1/4 финала Новак Джокович — Карлос Алькарас, в котором сербский теннисист одержал победу со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. На эту встречу пришлось почти 6% от общего оборота ставок на турнир.

На втором месте по обороту оказалась встреча второго круга между Даниилом Медведевым и Лернером Тиеном, собравшая чуть более 5% от всего объема пари на соревнования в мужском одиночном разряде. В случае победы Медведева следующий матч с его участием с большой долей вероятности привлек бы к себе столько же внимания, но россиянин сенсационно уступил сопернику из второй сотни рейтинга ATP (3:6, 6:7, 7:6, 6:1, 6:7) и вылетел.

Оставшиеся три места в топ-5 заняли встречи с участием победителя Australian Open Янника Синнера — финал против Зверева (почти 5% от общего оборота ставок на турнир), полуфинал против Бена Шелтона (3%, счет 7:6, 6:2, 6:2) и четвертьфинал против Алекса Де Минаура (3%, счет 6:3, 6:2, 6:1). Суммарно на пять самых популярных матчей Australian Open приходится 21,5% от всего оборота турнира в мужском одиночном разряде.

Наименьший интерес клиенты PARI проявили к трем встречам на ранних стадиях турнира. Это матч австралийца Джеймса Маккейба против испанца Марка Ландалуса, встреча хорвата Борны Чорича и чилийца Кристиана Гарина, а также поединок австралийца Джеймса Дакворта против швейцарца Доминика Штрикера.

Самым удачным для PARI событием турнира стал финал между Синнером и Зверевым. Решающая игра турнира принесла компании более 14% всей прибыли по итогам приема ставок на Australian Open среди мужчин. Стоит отметить, что клиенты PARI оценивали шансы финалистов в приблизительно равной степени: ставки на победителя разошлись в соотношении 53% на 47% в пользу Синнера.

В пятерку наиболее прибыльных матчей мэйджора в Мельбурне также вошли игры Тьен — Медведев, Алехандро Давидович-Фокина — Феликс Ожье-Альяссим, Жуан Фонсека — Андрей Рублев и Джокович — Алькарас. Для клиентов PARI самой успешной оказалась четвертьфинальная встреча Синнера и Де Минаура. Итальянец оправдал свой статус фаворита — выиграл три сета, отдав сопернику всего шесть геймов.

PARI открывала линию на победителя Australian Open в мужском одиночном разряде. В общем объеме ставок до и по ходу турнира лидировал Синнер — на первую ракетку мира пришлось чуть более 71% от всего оборота пари на итогового триумфатора. Еще 11,5% от всего оборота распределились в пользу Джоковича, снявшегося с турнира по ходу полуфинала против Зверева. В свою очередь, на триумф немецкого теннисиста пришлось 8% от общего количества ставок в денежном выражении. Даниил Медведев, несмотря на прошлогодний выход в финал, оказался лишь в топ-10 фаворитов турнира по выбору клиентов PARI (менее 1%).