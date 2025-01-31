PARI: матч Соболенко — Киз стал самым успешным для клиентов событием Australian Open 2025

25 января в Мельбурне прошел финал Australian Open в женском одиночном разряде. К большой неожиданности для букмекеров и болельщиков, победительницей стала американка Мэдисон Киз, обыгравшая в решающем матче белоруску Арину Соболенко. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал, как ставили на минувший турнир российские игроки.

Соболенко, возглавляющая рейтинг WTA, считалась фавориткой — она выигрывала Australian Open два года подряд, а по ходу нынешнего турнира выбила многих грозных соперниц, включая Мирру Андрееву, Анастасию Павлюченкову и Паулу Бадосу. В финале белоруска встретилась с 29-летней Мэдисон Киз, которая еще ни разу не побеждала на турнирах «Большого шлема» и ранее не добиралась до финальной стадии в Мельбурне.

Все шло к третьему подряд триумфу Соболенко на Australian Open, однако Киз навязала борьбу первой ракетке мира и забрала титул. Матч продлился больше двух часов и завершился со счетом 6:3, 2:6, 7:5. Киз впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». За успешные выступления на мельбурнских кортах она заработала 2 198 928 долларов призовых.