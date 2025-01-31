PARI: матч Соболенко — Киз стал самым успешным для клиентов событием Australian Open 2025

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25 января в Мельбурне прошел финал Australian Open в женском одиночном разряде. К большой неожиданности для букмекеров и болельщиков, победительницей стала американка Мэдисон Киз, обыгравшая в решающем матче белоруску Арину Соболенко. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал, как ставили на минувший турнир российские игроки.
Соболенко, возглавляющая рейтинг WTA, считалась фавориткой — она выигрывала Australian Open два года подряд, а по ходу нынешнего турнира выбила многих грозных соперниц, включая Мирру Андрееву, Анастасию Павлюченкову и Паулу Бадосу. В финале белоруска встретилась с 29-летней Мэдисон Киз, которая еще ни разу не побеждала на турнирах «Большого шлема» и ранее не добиралась до финальной стадии в Мельбурне.
Все шло к третьему подряд триумфу Соболенко на Australian Open, однако Киз навязала борьбу первой ракетке мира и забрала титул. Матч продлился больше двух часов и завершился со счетом 6:3, 2:6, 7:5. Киз впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». За успешные выступления на мельбурнских кортах она заработала 2 198 928 долларов призовых.
Крупнейшим событием прошедшего турнира среди женщин ожидаемо стал финальный матч между Киз и Соболенко, на который пришлось больше 9% от всего оборота в женском одиночном разряде. Интерес клиентов также вызвал полуфинальный матч Мэдисон с Игой Швентек (5:7, 6:1, 7:6) — он привлек более 8%. Топ-3 замыкает второй полуфинал, в котором Арина Соболенко обыграла Паулу Бадосу (6:4, 6:2). Доля этой встречи превысила 5%.
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Меньше всего ставок в денежном выражении было сделано на матчи Анна Калинская — Кимберли Биррелл, Леолия Жанжан — Джоди Бёррэдж и Маркета Вондрушова — Яна Фетт. Все они состоялись на ранних стадиях турнира.
Наиболее прибыльным для букмекеров оказался матч Мэдисон Киз — Ига Швентек, а также встречи Паулы Бадосы с Ариной Соболенко и Кори Гауфф. В свою очередь, клиенты успешно прогнозировали развитие событий в матчах Соболенко с Киз, Вэй Сыцзя с Ясмин Паолини и Евы Лис с Игой Швентек.
Любопытно, но большинство игроков пророчили победу именно Швентек — на триумф полячки пришлось почти 50% от общего объема ставок на победительницу Australian Open. Еще чуть более 30% было сделано на успех Арины Соболенко.
Самый крупный выигрыш среди клиентов PARI на минувшем Australian Open составил 14 700 000 рублей. Один из игроков заключил пари на сумму 4 200 000 рублей на победу Мэдисон Киз в финальном матче против Арины Соболенко по коэффициенту 3.50. Чистый выигрыш по этому пари составил 10 500 000 рублей.
Кроме того, один из клиентов поставил в лайве 500 000 рублей на победу Анастасии Павлюченковой в первом гейме третьего сета матча с Ариной Соболенко. Шансы Павлюченковой котировались за 3.80, но ставка сыграла, благодаря чему игрок смог получить выплату в размере 1 900 000 рублей. Чистый выигрыш достиг 1 400 000 рублей.
Крупного успеха добился и игрок, поставивший 1 712 000 рублей на победу Киз в третьем сете матча со Швентек по коэффициенту 1.65. На момент заключения пари американка вела со счетом 5:4. Эта ставка наверняка стоила игроку немалого количества нервных клеток — решающий отрезок матча завершился тай-брейком, где обе спортсменки лидировали с переменным успехом. Тем не менее Киз смогла вырвать победу, что принесло клиенту PARI чистый выигрыш в размере 1 112 800 рублей (общая сумма выплаты — 2 824 800 рублей).
Не все крупные пари имели удачный исход. Так, один из игроков поставил 1 846 065 рублей на то, что Эмма Наварро завершит второй сет четвертьфинального матча против Швентек с форой (+2.5). В случае успеха поставленная сумма могла увеличиться вдвое (по коэффициенту 2.05), но ожидания игрока не оправдались — польская теннисистка разгромила свою оппонентку со счетом 6:2.
Еще двух клиентов PARI подвели крупные ставки на матчи с участием Арины Соболенко. Первый игрок поставил 1 000 000 рублей, спрогнозировав победу белоруски в финале над Киз. Второй, напротив, ставил на поражение Соболенко от Паулы Бадосы в первом сете полуфинального матча. Ставка была сделана при счете 2:2 на сумму 850 000 рублей по коэффициенту 2.85. Однако Соболенко взяла сет со счетом 6:4.
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