Клиенты PARI ставят на «Ювентус» в матче с «Бенфикой»

29 января «Ювентус» сыграет с «Бенфикой» в восьмом туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Альянц» в Турине и стартует в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

Аналитики PARI считают, что «Ювентус» имеет больше шансов на успех. Ставки на победу туринцев принимаются по коэффициенту 2.25, что соответствует 43% вероятности. Заключить пари на успех «Бенфики» можно по коэффициенту 3.60, ничья идет за 3.25. Эти котировки выражают вероятности 27% и 30%.

Большинство клиентов PARI считают, что выиграет «Ювентус». 74% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех «Старой синьоры», 19% сделано на победу «Бенфики» и 7% — на ничью.

По оценкам аналитиков, предстоящая игра вряд ли будет отмечена большим количеством голов. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 2.08, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.75. При этом букмекеры считают, что в матче забьют обе команды. Обмен голами котируется в линии PARI за 1.83. С коэффициентом 3.80 можно поставить на то, что забьет только «Ювентус», аналогичная ставка на «Бенфику» доступна за 5.40.

Наиболее вероятным результатом встречи считается ничья 1:1. Поставить на этот исход можно по коэффициенту 6.00.

По итогам минувших семи туров «Ювентус» набрал 12 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. Тем не менее букмекеры сомневаются, что туринцы смогут напрямую пройти в следующий этап Лиги чемпионов — ставки на это принимаются по коэффициенту 100.00. Если же «Старая синьора» выиграет турнир, сыграет ставка за 50.00.

«Бенфика» разместилась на 21-м месте в турнирной таблице с десятью очками и уже не имеет шансов пробиться в плей-офф напрямую. Заключить пари на то, что «орлы» выиграют Лигу чемпионов, можно по коэффициенту 120.00.