Объем ставок на КХЛ в сезоне-2024/2025 у букмекеров вырос наполовину

По итогам сезона-2024/2025 PARI зафиксировала оборот ставок на 49% выше по сравнению с предыдущим сезоном. Валовой игровой доход вырос на 41%, а количество ставок — более чем на 25%.

Самым популярным противостоянием в КХЛ за весь сезон у клиентов PARI стали матчи «Сибири» с «Салаватом Юлаевым» в Новосибирске, а также СКА и московского «Динамо», которые прошли в Санкт-Петербурге. Меньше всего ажиотажа у клиентов PARI по итогам сезона вызвали матчи между «Сочи» и «Адмиралом» на побережье Черного моря и встречи «Витязь» — «Барыс», прошедшие в Подмосковье.



Самым крупным событием по объему ставок в регулярном чемпионате стали матчи СКА и «Динамо» в Санкт-Петербурге, а в плей-офф вне конкуренции оказался финал «Локомотив» — «Трактор».

Удачнее всего для PARI в целом сезоне сложились матчи «Сибири» и «Салавата Юлаева». Эти команды пересеклись в первом раунде плей-офф. Вопреки ожиданиям игроков, сибиряки дали бой уфимцам и обыграли их во всех матчах в Новосибирске. А если брать отдельно регулярный чемпионат, то здесь вне конкуренции встреча СКА и «Трактора» в самом начале сезона. Мало кто ожидал, что челябинцы обыграют петербуржцев (3:0).

Больше всего выигрышей клиенты по сезону получили по ставкам на матчи «Трактора» и московского «Динамо». В регулярном чемпионате успешнее всего для клиентов PARI сложились встречи СКА и «Северстали».

Самым успешным для PARI за целый сезон стал день 21 апреля. В эту дату «Авангард» победил «Локомотив» 3:0, а «Салават Юлаев» победил «Спартак» в Москве 2:1 ОТ. Для клиентов компании самой удачной оказалась дата 20 февраля. Во всех четырех играх в этот день победили фавориты, а матчи оказались результативными.

Самой прибыльной командой для PARI было московское «Динамо», а наименее удачно для компании сложились матчи хабаровского «Амура».

Стоит отметить, что 59% от общего оборота ставок на матчи КХЛ по итогам сезона пришелся на лайв, а 41% — на пари, сделанные в прематче. Это соотношение осталось практически таким же в сравнении с прошлым сезоном — тогда было 60% на 40% в пользу лайва.