Объем ставок на КХЛ в сезоне-2024/2025 у букмекеров вырос наполовину

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Завершился сезон-2024/2025 в Континентальной хоккейной лиге, по итогам которого Кубок Гагарина впервые в своей истории завоевал ярославский «Локомотив». В финале в пяти матчах волжане победили челябинский «Трактор». Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев подвел итоги чемпионата.
«Локомотив» в ушедшем сезоне не только выиграл Кубок Гагарина, но и стал лучшей командой регулярного чемпионата — команда Игоря Никитина получила Кубок континента. В плей-офф ярославцам сложнее всего пришлось в серии второго раунда с «Авангардом» (4-3). На старте розыгрыша Кубка Гагарина «железнодорожники» победили «Торпедо» (4-0), а в полуфинале отдали всего одну игру «Салавату Юлаеву» (4-1).
У второго финалиста — «Трактора» — старт получился очень непростым. В серии с «Адмиралом» челябинцы победили 4-2, но все висело буквально на волоске. При счете 2-2 команда Бенуа Гру уступала 0:4 в пятой встрече, но буквально за один период перевернула ход матча, дожала соперника в овертайме и уже не упустила серию. Дальше на пути «Трактора» оказались минское и московское «Динамо». Здесь челябинцы отдали соперникам оба раза лишь по одной игре.
В итоге в финале встретились лучшие команды Западной и Восточной конференций. На старте решающей серии «Трактор» одержал гостевую победу в Ярославле, лишив соперника преимущества площадки. Однако это не выбило из колеи команду Игоря Никитина. Все финальные матчи прошли в упорной борьбе, но ярославцы больше не отдали сопернику ни одной игры и впервые в истории завоевали Кубок Гагарина.
В сезоне-2024/2025 плей-офф КХЛ оказался самым результативным в истории: команды забросили 475 шайб (в среднем 5,46 за матч). А еще Кубок Гагарина-2025 стал самым посещаемым: суммарное число зрителей составило 839 472 человека.
По итогам сезона-2024/2025 PARI зафиксировала оборот ставок на 49% выше по сравнению с предыдущим сезоном. Валовой игровой доход вырос на 41%, а количество ставок — более чем на 25%.
Самым популярным противостоянием в КХЛ за весь сезон у клиентов PARI стали матчи «Сибири» с «Салаватом Юлаевым» в Новосибирске, а также СКА и московского «Динамо», которые прошли в Санкт-Петербурге. Меньше всего ажиотажа у клиентов PARI по итогам сезона вызвали матчи между «Сочи» и «Адмиралом» на побережье Черного моря и встречи «Витязь» — «Барыс», прошедшие в Подмосковье.
Самым крупным событием по объему ставок в регулярном чемпионате стали матчи СКА и «Динамо» в Санкт-Петербурге, а в плей-офф вне конкуренции оказался финал «Локомотив» — «Трактор».
Удачнее всего для PARI в целом сезоне сложились матчи «Сибири» и «Салавата Юлаева». Эти команды пересеклись в первом раунде плей-офф. Вопреки ожиданиям игроков, сибиряки дали бой уфимцам и обыграли их во всех матчах в Новосибирске. А если брать отдельно регулярный чемпионат, то здесь вне конкуренции встреча СКА и «Трактора» в самом начале сезона. Мало кто ожидал, что челябинцы обыграют петербуржцев (3:0).
Больше всего выигрышей клиенты по сезону получили по ставкам на матчи «Трактора» и московского «Динамо». В регулярном чемпионате успешнее всего для клиентов PARI сложились встречи СКА и «Северстали».
Самым успешным для PARI за целый сезон стал день 21 апреля. В эту дату «Авангард» победил «Локомотив» 3:0, а «Салават Юлаев» победил «Спартак» в Москве 2:1 ОТ. Для клиентов компании самой удачной оказалась дата 20 февраля. Во всех четырех играх в этот день победили фавориты, а матчи оказались результативными.
Самой прибыльной командой для PARI было московское «Динамо», а наименее удачно для компании сложились матчи хабаровского «Амура».
Стоит отметить, что 59% от общего оборота ставок на матчи КХЛ по итогам сезона пришелся на лайв, а 41% — на пари, сделанные в прематче. Это соотношение осталось практически таким же в сравнении с прошлым сезоном — тогда было 60% на 40% в пользу лайва.
Оборот ставок на финальную серию Кубка Гагарина оказался на 108% выше, нежели в сезоне-2023/2024. GGR по итогам финальной серии снизился на 101% в сравнении с показателями решающего противостояния прошлого сезона.
Вне конкуренции у игроков был финал «Локомотив» — «Трактор»: на решающую серию пришлось более 5% от общего объема ставок на плей-офф. Также клиенты компании активно ставили на противостояния «Локомотив» — «Авангард» и «Салават Юлаев» — «Спартак».
Клиенты PARI больше всего ставили на то, что Кубок Гагарина достанется ярославскому «Локомотиву». Команда Игоря Никитина заняла лидирующую позицию — на нее пришлось более 34% от общего оборота ставок рынка.
Кроме того, игроки часто делали ставки на победу «Трактора» (19%), «Ак Барса» (почти 9%), «Авангарда» (около 9%) и СКА (8%).
Меньше всего по количеству ставок пришлось на успех «Сочи» (0,11% от общего числа), «Витязя» (0,12%), «Барыса» и «Амура» (по 0,14%).
Один из самых заметных выигрышей по ставкам на КХЛ составил 18 400 000 рублей. Автор пари поставил 8 000 000 рублей на победу ярославского «Локомотива» в основное время выездного четвертого матча финальной серии с «Трактором» 19 мая с коэффициентом 2.30.
Ярославцы контролировали ход матча, забросив по шайбе в каждом из первых двух периодов. Немного понервничать клиенту PARI пришлось за две с небольшим минуты до финальной сирены, когда Владимир Ткачев сократил отставание в счете. Однако за 20 секунд до конца основного времени Денис Алексеев поразил пустые ворота челябинцев и установил окончательный счет матча.
Этот же игрок превратил 8 045 685 рублей в 15 930 456 рублей, поставив также на победу «Локомотива», но во втором матче финала с коэффициентом 1.98. Ярославцы уступили в первой игре финальной серии и пропустили первыми во второй встрече. Но во втором и третьем периодах забросили четыре шайбы и уверенно победили. Этот успех команды Игоря Никитина позволил клиенту PARI получить солидный выигрыш.
Еще одним крупным выигрышем стали 13 284 000 рублей, которые получил игрок, поставив 8 200 000 рублей на победу «Трактора» над «Барысом» в выездном матче регулярного чемпионата с коэффициентом 1.62. Уже ко второму перерыву челябинцы вели 4:0, в третьей двадцатиминутке позволили соперникам подобраться в счете, но завершили матч в свою пользу — 5:3.
Самый заметный проигрыш на КХЛ составил 10 000 000 рублей и пришелся на третий матч первого раунда Кубка Гагарина «Сибирь» — «Салават Юлаев». Один из клиентов поставил на то, что уфимцы забросят как минимум три шайбы (индивидуальный тотал больше 2.5) по коэффициенту 1.50. Две первые встречи команда Виктора Козлова выиграла 7:0 и 8:2, но в Новосибирске «Салават Юлаев» не смог забить ни разу, несмотря на 36 бросков в створ ворот сибиряков. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Сибири».
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