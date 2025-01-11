Клиенты PARI: «Металлург» возьмет реванш у «Трактора» в КХЛ

11 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и челябинским «Трактором». Начало встречи — в 14:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают небольшим фаворитом предстоящего матча «Магнитку». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.35, что составляет 41% вероятности. Спрогнозировать победу челябинцев можно по коэффициенту 2.70 (или 36%). Ничейный исход в линии PARI также идет за 4.15 (23%). Победа «Металлурга» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.80 (53%). Поставить на итоговый успех «Трактора» можно за 2.00 (47%).

Клиенты PARI разошлись в оценке того, кто выиграет матч в основное время. На победу как «Металлурга», так и «Трактора» приходится 48% от общего объема ставок на исход игры. Еще 4% сделано на ничью. Ставки на итогового победителя распределились в соотношении 54% на 46% в пользу «Магнитки».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.23, в овертайме — за 5.60, по буллитам — за 7.50. Если говорить о ставках на точный счет, наиболее вероятный итоговый исход — ничья 2:2 по коэффициенту 10.00. Заключить пари на сухую победу хозяев площадки можно за 9.00. Если челябинцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.50.

«Металлург» и «Трактор» уже встречались в текущем сезоне в ноябре, тогда сильнее оказались челябинцы — 4:0. Аналитики PARI считают, что второе противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ тоже получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.25.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки магнитогорской команды. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.85. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Трактора» котируется за 1.95.

«Трактор» одержал 27 побед и потерпел 17 поражений в текущем сезоне. Челябинцы лидируют в Восточной конференции КХЛ. Статистика «Металлурга» почти идентична: 26 побед и 17 поражений. «Магнитка» идет на четвертом месте Востока.

Если хоккеисты «Трактора» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 6.00. Челябинцы — третьи в списке фаворитов в борьбе за чемпионство после «Локомотива» (4.00) и СКА (5.50). Победа «Металлурга» в Кубке котируется за 20.00. Вероятность того, что «Магнитка» станет лучшим клубом Восточной конференции, оценили в 7.00. Победа «Трактора» на Востоке котируется за 3.50.