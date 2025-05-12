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12 мая 12:19ГлавнаяНовости

PARI представила игру между клубами лучших хоккейных лиг

Болельщикам предлагается выбрать сильнейший клуб в противостоянии КХЛ и НХЛ
Валентин Васильев

В разгар борьбы за Кубок Гагарина и Кубок Стэнли букмекерская компания PARI представляет батл между клубами КХЛ и НХЛ. С 12 мая лучшие команды двух сильнейших хоккейных лиг мира сойдутся в эпичном виртуальном противостоянии, исход которого будут определять клиенты PARI своими голосами.

В новой захватывающей игре от PARI на специальной странице представлено по 16 команд, которые в сезоне-2024/25 вышли в плей-офф КХЛ и НХЛ. Команды расположены в порядке набранных очков в двух лигах и будут противостоять друг другу по классическому турнирному сценарию: первая — с последней, вторая — с предпоследней и так далее. Так, ярославский «Локомотив» на первом месте получил «Монреаль» с 16-й позиции, а «Виннипег Джетс» вышли на «Адмирал».

Лучшие команды КХЛ и НХЛ пройдут все этапы виртуального плей-офф, начиная с 1/16 финала до решающей встречи между двумя соперниками. Продвижение той или иной команды по турнирной сетке зависит от клиентов PARI.

Игровая механика проста. Игроки могут отдать один голос в каждой паре за любимую команду на каждой стадии и выиграть фрибеты. Чем больше команд, за которые игрок отдал голоса, пройдут в следующий этап, тем больше будет начисленный фрибет. Условия в 1/16 финала таковы:

·       за 16 угаданных победителей — фрибет 1500 рублей;

·       за 13-15 угаданных победителей — фрибет 1000 рублей;

·       за 10-12 угаданных победителей — фрибет 500 рублей.

Чтобы прогнозы засчитались, достаточно сделать ставку от 300 рублей с коэффициентом от 1.70 на любое хоккейное событие с 12 по 19 мая включительно. Принимаются ординары, при этом ставка должна быть рассчитана.

Помощь участникам эпичного батла от PARI окажет спортивный журналист, обозреватель «Матч ТВ» Павел Лысенков. Звездные эксперты будут делиться профессиональной аналитикой с игроками в специально созданном боте (@hockeypari_bot) в Telegram.

Лучший из 32 клубов КХЛ и НХЛ будет определен по результатам голосования клиентов PARI 19 мая. В голосовании могут принимать участие только зарегистрированные клиенты PARI. Новых игроков, которые зарегистрируются прямо сейчас, ждут пять приветственных фрибетов по 1000 рублей.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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