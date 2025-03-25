PARI: «Локомотив», «Трактор» и «Динамо» — главные фавориты Кубка Гагарина в сезоне-2024/25

В Континентальной хоккейной лиге 26 марта стартует первый раунд плей-офф. Защищать титул обладателя Кубка Гагарина будет магнитогорский «Металлург», которому предстоит мощная конкуренция со стороны сильнейших команд Западной и Восточной конференций. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы претендентов на главный трофей КХЛ.

По оценкам букмекеров, главным претендентом на Кубок Гагарина считается «Локомотив». На триумф ярославского клуба можно поставить по коэффициенту 3.60. Если «Локомотив» выйдет в финал, сыграет ставка за 2.20. Ярославцы еще не выигрывали главный трофей КХЛ, но дважды играли в финале, в том числе в 2024 году. В сезоне-2024/25 команда Игоря Никитина выиграла регулярный чемпионат. За выход в четвертьфинал ярославцы поборются с нижегородским «Торпедо» и считаются фаворитами пары по коэффициенту 1.09.

Второй по силам фаворит сезона — челябинский «Трактор», выигравший Восточную конференцию КХЛ. «Трактор», как и «Локомотив», еще не владел главным трофеем лиги, но играл в финале в 2013 году. Шансы команды Бенуа Гру на трофей котируются за 6.50, на выход в финал — за 3.20. Котировки на победу челябинцев над владивостокским «Адмиралом» в первом раунде плей-офф составляют 1.09.

Топ-3 претендентов на титул замыкает «Динамо». Шансы московского клуба на триумф в этом сезоне оцениваются коэффициентом 7.50, на выход в финал — 4.70. «Динамо» владело Кубком Гагарина в 2012 и 2013 годах. В этом сезоне команда Алексея Кудашова стала второй на Западе. Соперник москвичей во первом раунде — СКА. Победа «Динамо» в серии идет в линии PARI за 1.72, триумф петербуржцев — за 2.12.

Претендентом на победу в Кубке Гагарина считается и «Салават Юлаев», выигрывавший трофей в 2011 году. Вероятность нового триумфа уфимцев котируется за 10.00, выхода в финал — за 5.00. Во втором раунде команда Виктора Козлова встретится с «Сибирью» и считается фаворитом пары за 1.15.

В пятерке главных фаворитов плей-офф — «Спартак». Шансы столичного клуба на трофей котируются за 12.00, на выход в финал за 6.00. «Спартак» еще не владел Кубком Гагарина. Котировки на победу москвичей в первом раунде над «Северсталью» составляют 1.45.

Шансы СКА на победу в Кубке Гагарина после худшего результата в регулярных чемпионатах КХЛ (седьмого места на Западе) оцениваются коэффициентом 15.00. На успех московского ЦСКА, омского «Авангарда», магнитогорского «Металлурга» и казанского «Ак Барса» можно поставить за 18.00. Наименьшие шансы на триумф в плей-офф — у «Адмирала» и «Сибири» (250.00).

Клиенты PARI считают главным фаворитом плей-офф «Локомотив». На победу ярославцев приходится около 40% от всего объема ставок на победителя Кубка Гагарина в денежном выражении. Следом идут СКА (примерно 10%), «Трактор» и «Авангард» (около 9%), а также московское «Динамо» (приблизительно 6%).

Плей-офф КХЛ продлится до конца мая. Со второго раунда стартует перекрестный плей-офф: команды из Западной и Восточной конференций встречаются друг с другом уже с 1/4 финала.