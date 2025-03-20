ХК «Торпедо» сыграет в КХЛ в форме, посвященной легенде клуба Виктору Коноваленко

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В 2025 году исполняется 55 лет победе сборной СССР на чемпионате мира по хоккею — 1970 в Швеции. Героем этого турнира стал вратарь горьковского «Торпедо» Виктор Коноваленко. К памятной дате хоккейный клуб «Торпедо» и официальный партнер команды, букмекерская компания PARI, создали специальную форму, в которой игроки нижегородского клуба сыграют в КХЛ.
PARI разработала концепцию и дизайн формы в мятном, фирменном цвете бренда. Авторы проекта сделали акцент на деталях, наполнив их отсылками к победе советской команды и подчеркнув ее связь с нижегородским клубом. На джерси игроков вернется историческая литера Т. Она будет вышита ворсистой тканью.
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На рукавах появятся цитаты, посвященные игре легендарного Коноваленко на победном ЧМ-1970. Например, слова Владислава Третьяка: «Благодаря Виктору Коноваленко я знаю теперь, что такое настоящее мужество».
Впервые хоккеисты «Торпедо» выйдут на матч в специальной форме мятного цвета 20 марта против «Северстали».
Коноваленко — двукратный олимпийский чемпион (Инсбрук-1964 и Гренобль-1968), восьмикратный чемпион мира по хоккею. Начинал свою карьеру в хоккее в нападении, поэтому отличался быстрым перемещением в воротах. В иностранной прессе получил прозвище «Русский медведь».
В 1970 году Виктора Сергеевича признали лучшим хоккеистом СССР. В том же году он выиграл свое седьмое золото чемпионатов мира. Всю свою клубную карьеру он провел в горьковском «Торпедо» (1956-1972), а затем до самой смерти в 1996 году работал тренером, передавая опыт юному поколению.
Партнерский проект