ХК «Торпедо» сыграет в КХЛ в форме, посвященной легенде клуба Виктору Коноваленко

В 2025 году исполняется 55 лет победе сборной СССР на чемпионате мира по хоккею — 1970 в Швеции. Героем этого турнира стал вратарь горьковского «Торпедо» Виктор Коноваленко. К памятной дате хоккейный клуб «Торпедо» и официальный партнер команды, букмекерская компания PARI, создали специальную форму, в которой игроки нижегородского клуба сыграют в КХЛ.

PARI разработала концепцию и дизайн формы в мятном, фирменном цвете бренда. Авторы проекта сделали акцент на деталях, наполнив их отсылками к победе советской команды и подчеркнув ее связь с нижегородским клубом. На джерси игроков вернется историческая литера Т. Она будет вышита ворсистой тканью.

На рукавах появятся цитаты, посвященные игре легендарного Коноваленко на победном ЧМ-1970. Например, слова Владислава Третьяка: «Благодаря Виктору Коноваленко я знаю теперь, что такое настоящее мужество».

Впервые хоккеисты «Торпедо» выйдут на матч в специальной форме мятного цвета 20 марта против «Северстали».

Коноваленко — двукратный олимпийский чемпион (Инсбрук-1964 и Гренобль-1968), восьмикратный чемпион мира по хоккею. Начинал свою карьеру в хоккее в нападении, поэтому отличался быстрым перемещением в воротах. В иностранной прессе получил прозвище «Русский медведь».

В 1970 году Виктора Сергеевича признали лучшим хоккеистом СССР. В том же году он выиграл свое седьмое золото чемпионатов мира. Всю свою клубную карьеру он провел в горьковском «Торпедо» (1956-1972), а затем до самой смерти в 1996 году работал тренером, передавая опыт юному поколению.