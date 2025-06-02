Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
2 июня 3:40ГлавнаяНовости

Роман Костомаров открыл Парижский полумарафон

На Урале тоже есть Париж
Валентин Васильев

Фигурист и амбассадор благотворительной программы «ДоброFON» стал центральной фигурой церемонии открытия IX Парижского полумарафона, проходившего в Челябинской области.

Фигурист дал старт велопробегу,  вручил награды призерам забега на дистанции 5 км и отметил местную достопримечательность – точную копию Эйфелевой башни.

Роман Костомаров, олимпийский чемпион и амбассадор благотворительной программы «ДоброFON» : 

“Честно говоря, впервые здесь. Мы часто бывали в Челябинске, в Магнитогорске, и соревнования проходили, и гастроли. А здесь был удивлен увидеть действительно такую копию Эйфелевой башни. Я не ожидал - думал, это просто картинки такие делают или как-то подставляют изображение. Но самое главное - это атмосфера, которая здесь царит, это спорт, это бег, это полумарафон! И люди получают огромное удовольствие. Добирался сюда, в Париж, всю ночь. Приехал утром рано сюда и увидел такое количество людей, участников и зрителей. Это большой праздник”.

IMG_2744.JPG

Парижский полумарафон прошел в Челябинской области  с 31 мая по 1 июня. В этом году на него заявлено более трех тысяч участников. Благотворительная программа  «ДоброFON» выступает генеральным партнером мероприятия. 

Ранее по теме:Роман Костомаров приедет в Магнитогорск на этап Гран-при в рамках благотворительного проекта

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Роман Костомаров открыл Парижский полумарафон
Роман Костомаров открыл Парижский полумарафон
Новости
«ПАРИ ФЕСТ» и 1000-й матч «Нефтехимика». PARI победила в двух номинациях премии спортивного маркетинга MARSPO Awards 2025
«ПАРИ ФЕСТ» и 1000-й матч «Нефтехимика». PARI победила в двух номинациях премии спортивного маркетинга MARSPO Awards 2025
Новости
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на победу ЦСКА над «Ростовом» в Суперфинале Кубка России
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на победу ЦСКА над «Ростовом» в Суперфинале Кубка России
Новости
Клиент PARI поставил более 2 000 000 рублей на победу «Интера» над «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил более 2 000 000 рублей на победу «Интера» над «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
Новости
Максим Шалунов получил именные часы, разработанные заводом «‎Павелъ Буре»
Максим Шалунов получил именные часы, разработанные заводом «‎Павелъ Буре»
Новости
Комличенко, Гуарирапа или Голенков? Ставки на голы в суперфинале FONBET Кубка России по футболу
Комличенко, Гуарирапа или Голенков? Ставки на голы в суперфинале FONBET Кубка России по футболу
Новости
«ПСЖ» - «Интер»: лучшие коэффициенты и ставки на финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25
«ПСЖ» - «Интер»: лучшие коэффициенты и ставки на финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25
Новости
PARI: «Жирона» — самый убыточный клуб для букмекеров по итогам Ла Лиги — 2024/25. Самый прибыльный матч — «Мальорка» — «Реал Мадрид»
PARI: «Жирона» — самый убыточный клуб для букмекеров по итогам Ла Лиги — 2024/25. Самый прибыльный матч — «Мальорка» — «Реал Мадрид»
Новости
Клиенты PARI: «Зенит» сравняет счет в серии с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ
Клиенты PARI: «Зенит» сравняет счет в серии с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ
Новости
ДоброFON и благотворительный фонд «Память поколений» помогли «Сызранскому геронтопсихиатрическому центру» в рамках проекта «Города Героев»
ДоброFON и благотворительный фонд «Память поколений» помогли «Сызранскому геронтопсихиатрическому центру» в рамках проекта «Города Героев»
Новости

Новое

Читать все новости
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных