Роман Костомаров открыл Парижский полумарафон

Фигурист и амбассадор благотворительной программы «ДоброFON» стал центральной фигурой церемонии открытия IX Парижского полумарафона, проходившего в Челябинской области.

Фигурист дал старт велопробегу, вручил награды призерам забега на дистанции 5 км и отметил местную достопримечательность – точную копию Эйфелевой башни.

Роман Костомаров, олимпийский чемпион и амбассадор благотворительной программы «ДоброFON» :

“Честно говоря, впервые здесь. Мы часто бывали в Челябинске, в Магнитогорске, и соревнования проходили, и гастроли. А здесь был удивлен увидеть действительно такую копию Эйфелевой башни. Я не ожидал - думал, это просто картинки такие делают или как-то подставляют изображение. Но самое главное - это атмосфера, которая здесь царит, это спорт, это бег, это полумарафон! И люди получают огромное удовольствие. Добирался сюда, в Париж, всю ночь. Приехал утром рано сюда и увидел такое количество людей, участников и зрителей. Это большой праздник”.

Парижский полумарафон прошел в Челябинской области с 31 мая по 1 июня. В этом году на него заявлено более трех тысяч участников. Благотворительная программа «ДоброFON» выступает генеральным партнером мероприятия.