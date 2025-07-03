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3 июля 16:36ГлавнаяНовости

Аналитики отдают предпочтение Краснодару в матче за Суперкубок России против ЦСКА

Такого трофея у клуба Галицкого еще нет
Валентин Васильев
Источник: официальный сайт РФС
Источник: официальный сайт РФС

12 июля стартует новый футбольный сезон в России. По традиции его откроет игра за Суперкубок между чемпионом и обладателем национального Кубка. На этот раз за трофей поспорят «Краснодар» и московский ЦСКА. За 23 розыгрыша такой состав участников титульного матча сформировался впервые.

Игра пройдет в столице Татарстана на «Ак Барс Арене», вмещающей более 45 тысяч зрителей. Бригада арбитров на матч будет объявлена позже.

Аналитики ведущих букмекерских компаний уже опубликовали широкие линии на главную футбольную премьеру июля. По их расчетам, шансы соперников на успех 12 июля плюс-минус равны, но все-таки небольшое преимущество трейдеры отдают новому чемпиону страны.

В частности, БК PARI установила коэффициент 2.45 на победу в основное время «Краснодара» и 2.80 - на ЦСКА. Ничья в компании котируется за 3.27. На итоговый успех в Суперкубке (с учетом серии пенальти) котировки такие: «Краснодар» - 1.80, ЦСКА - 2.00.

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При этом эксперты не ждут высокорезультативной игры в Казани. Вариант тотал больше 2.5 голов котируется в PARI за 2.02, тогда как ТМ 2.5 - за 1.82. 

Южане второй раз подряд и второй же раз в истории поспорят за третий по значимости национальный трофей. Прошлая попытка у них вышла неудачной - поражение от «Зенита» (2:4). У ЦСКА «суперкубковый» опыт гораздо богаче: семь победных финалов, пять неудачных.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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