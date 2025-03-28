Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на гол «Крыльев Советов» в матче РПЛ с «Локомотивом»

28 марта «Крылья Советов» и «Локомотив» встретятся в первом матче 22-го тура РПЛ. Поединок пройдет в Самаре и начнется в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы москвичей выше. Коэффициент на успех «Локомотива» — 2.20, что соответствует примерно 44% вероятности. Поставить на то, что выиграют самарцы, можно за 3.35 (около 29%). Ничья котируется за 3.60 (приблизительно 27%).

Клиенты PARI уверены в успехе «Локомотива». Около 95% от объема ставок на исход игры приходится на победу москвичей.

Букмекеры не уверены в том, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.90. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется также за 1.90.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Крылья Советов», и «Локомотив», сыграет коэффициент 1.73. Обратный исход идет за 2.10. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.90.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.00. На то, что первой отличится команда Михаила Галактионова, можно поставить за 1.75. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении волжан составляют 2.25.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 1 000 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 3.47 и включил пари на эту сумму на гол «Крыльев Советов» в матче. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.40. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 2 470 000 рублей.

«Локомотив» после 21-го тура занимает четвертую позицию в турнирной таблице РПЛ с 40 очками. От лидера — «Краснодара» — «железнодорожники» отстают на шесть очков.

В своем последнем матче «Локомотив» одержал важную победу над московским «Динамо» (2:1). Вероятность того, что красно-зеленые станут чемпионами в этом сезоне, аналитики оценили в 30.00. На то, что подопечные Михаила Галактионова окажутся в числе трех сильнейших клубов, предлагают коэффициент 4.50.

«Крылья Советов» в своем последнем матче в РПЛ разгромно проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:4). Команда Игоря Осинькина занимает 12-ю позицию, лишь по дополнительным показателям опережая «Пари НН», который уже находится в зоне стыковых матчей. От зоны прямого вылета самарцев отделяет пять очков. Поставить на то, что волжане по итогам сезона займут одно из двух последних мест и покинут РПЛ напрямую, можно за 9.00.