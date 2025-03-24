В Нижнем Новгороде завершился этап Кубка мира по скоростному спуску на коньках

В Нижнем Новгороде вечером 23 марта состоялся этап Кубка мира по скоростному спуску на коньках PARI ICE CROSS. На старт вышли 16 лучших по итогам квалификации в мужском зачете и 8 — в женском.

За гонкой наблюдали более 5000 нижегородцев.

В соревнованиях мужчин действующий первый номер рейтинга и триумфатор предыдущего сезона Дмитрий Мурлычкин (Москва) занял второе место, в упорной борьбе уступив в финале уфимцу Владиславу Кочукову. Третье место досталось Владиславу Иванову (Москва).

Финал в женском зачете был отменен из-за плохого состояния льда. В итоге тройка призеров была определена по итогам полуфиналов с учетом результатов квалификации. На третью ступеньку пьедестала поднялась нижегородская спортсменка Софья Тетерятникова, которую активно поддерживали болельщики. Вторую же и первую строки итогового протокола заняли представительницы Санкт-Петербургской школы скоростного спуска на коньках — Татьяна Леушина и Арина Кускова соответственно.

Всего на старт соревнований вышли 46 участников — 38 мужчин и 8 женщин.