Аналитики считают ЦСКА фаворитом в суперфинале FONBET Кубка России против Ростова

В первый день лета 2025 года определится победитель самого массового профессионального футбольного турнира страны - FONBET Кубка России. В решающем матче встретятся московский ЦСКА и «Ростов». Игра пройдет на БСА «Лужники» и начнется в 16:30.

Ведущие букмекеры опубликовали линии на предстоящую игру. Роль фаворита в противостоянии аналитики отдают столичному клубу. Коэффициент на его победу у титульного спонсора турнира составляет 2.20. Успех южан по итогам 90 минут котируется за 3.30, а ничья - за 3.55.

На суммарную победу армейцев (с учетом серии пенальти) предлагается поставить за 1.67. В случае же удачной ставки на ростовчан букмекер умножит номинал пари на 2.25.

Эксперты не ждут сверхрезультативного футбола на главной арене страны. Если команды забьют на пару больше 2.5 голов, FONBET удвоит номинал соответствующего пари.