Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
25 мая 13:29ГлавнаяНовости

Аналитики считают ЦСКА фаворитом в суперфинале FONBET Кубка России против Ростова

Встретим лето с суперфутболом
Валентин Васильев
Источник: официальный сайт РФС
Источник: официальный сайт РФС

В первый день лета 2025 года определится победитель самого массового профессионального футбольного турнира страны - FONBET Кубка России. В решающем матче встретятся московский ЦСКА и «Ростов». Игра пройдет на БСА «Лужники» и начнется в 16:30.

Ведущие букмекеры опубликовали линии на предстоящую игру. Роль фаворита в противостоянии аналитики отдают столичному клубу. Коэффициент на его победу у титульного спонсора турнира составляет 2.20. Успех южан по итогам 90 минут котируется за 3.30, а ничья - за 3.55.

На суммарную победу армейцев (с учетом серии пенальти) предлагается поставить за 1.67. В случае же удачной ставки на ростовчан букмекер умножит номинал пари на 2.25.

Эксперты не ждут сверхрезультативного футбола на главной арене страны. Если команды забьют на пару больше 2.5 голов, FONBET удвоит номинал соответствующего пари.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Аналитики считают ЦСКА фаворитом в суперфинале FONBET Кубка России против Ростова
Аналитики считают ЦСКА фаворитом в суперфинале FONBET Кубка России против Ростова
Новости
PARI: «Барселона» завершит сезон на мажорной ноте победой над «Атлетиком»
PARI: «Барселона» завершит сезон на мажорной ноте победой над «Атлетиком»
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Ноттингем Форест» в матче 38-го тура АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Ноттингем Форест» в матче 38-го тура АПЛ
Новости
Теннис, «Ролан Гаррос» — 2025: полное расписание и результаты
Теннис, «Ролан Гаррос» — 2025: полное расписание и результаты
Новости
Итоги сезона Лиги Европы для PARI: самый прибыльный клуб — «МЮ», самый убыточный — «Реал Сосьедад»
Итоги сезона Лиги Европы для PARI: самый прибыльный клуб — «МЮ», самый убыточный — «Реал Сосьедад»
Новости
Клиент PARI поставил 300 000 рублей на матч между «ПСЖ» и «Реймсом» в финале Кубка Франции
Клиент PARI поставил 300 000 рублей на матч между «ПСЖ» и «Реймсом» в финале Кубка Франции
Новости
Клиенты PARI: «Штутгарт» возьмет Кубок Германии в матче с «Арминией»
Клиенты PARI: «Штутгарт» возьмет Кубок Германии в матче с «Арминией»
Новости
Клиенты PARI: Швеция выбьет США с ЧМ-2025 и пройдет в финал турнира
Клиенты PARI: Швеция выбьет США с ЧМ-2025 и пройдет в финал турнира
Новости
Клиент PARI поставил 600 000 рублей на победу ЦСКА над «Пари НН» в заключительном туре РПЛ
Клиент PARI поставил 600 000 рублей на победу ЦСКА над «Пари НН» в заключительном туре РПЛ
Новости
Клиент PARI поставил 300 000 рублей на победу «Краснодара» над «Динамо» в 30-м туре РПЛ
Клиент PARI поставил 300 000 рублей на победу «Краснодара» над «Динамо» в 30-м туре РПЛ
Новости

Новое

Читать все новости
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных