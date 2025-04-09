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17 апреля 9:41ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Лацио» исправит норвежский провал и разберется с «Буде-Глимт» в Риме

Аналитики полагают, что матч получится результативным
Валентин Васильев

17 апреля состоятся ответные матчи четвертьфиналов Лиги Европы. В одном из них сойдутся «Лацио» и «Буде-Глимт». Первый поединок команд завершился достаточно сенсационной победой норвежского клуба со счетом 2:0. Ответный матч состоится на «Стадио Олимпико» в Риме и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

В день матча букмекеры считают фаворитами подопечных Марко Барони. Поставить на победу «Лацио» можно с котировкой 1.43, что соответствует примерно 67% вероятности. Успех «Буде-Глимт» оценивается коэффициентом 7.20 (около 13%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 5.00 (приблизительно 19%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе итальянцев. На победу «Лацио» приходится 86% от общего оборота пари на исход встречи, около 12% — на триумф гостей, и 2% — на ничью.  

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После неудачи в Норвегии шансы итальянцев на проход в полуфинал заметно сократились и теперь оцениваются коэффициентом 2.30. Выход в следующий этап «Буде-Глимт» можно взять за 1.63. Распределение объема пари на этом рынке также зафиксировано в пользу норвежского клуба в соотношении 69% на 31%.

Аналитики полагают, что матч получится результативным. Вероятность того, что в грядущем поединке команды суммарно забьют минимум дважды, оценивается котировкой 1.18. Тотал голов больше 2.5 доступен с котировкой 1.62. На сразу четыре мяча можно поставить с коэффициентом 2.45. Котировка на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.85. Обратный вариант можно взять за 1.95.

«Лацио» для перевода матча в овертайм необходимо забивать минимум дважды. Коэффициент на индивидуальный тотал итальянцев больше 1.5 составляет 1.45, а на тотал больше 2.5 — 2.45. Вероятность того, что гости смогут забить хотя бы один мяч, оценивается котировкой 1.70

Наиболее вероятным результатом игры считается победа «Лацио» со счетом 2:0. Это событие доступно в линии PARI за 7.50. Победу хозяев с более разгромным счетом 3:0 можно взять за 9.50. Коэффициент на неожиданный успех гостей со счетом 1:0 доступен за 21.00

«Лацио» и «Буде-Глимт» делят предпоследнее место в списке претендентов на победу в Лиге Европы. Вероятность чемпионства обоих клубов оценивается коэффициентом 15.00.

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