Клиент PARI поставил 500 000 рублей на «Легию» в против «Челси» в Лиге конференций

10 апреля в первом матче ¼ финала Лиги Конференций «Легия Варшава» примет «Челси» на своём поле. Игра начнется в 19:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Челси» фаворитом. Поставить на победу гостей можно за 1.55, что соответствует примерно 63% вероятности. Триумф «Легии» котируется за 6.00 (около 15%). Ничья оценивается в 4.40 (примерно 22%). На проход «Челси» можно поставить за 1.09. Если в полуфинал Лиги Конференций выйдет «Легия», сыграет ставка с коэффициентом 7.40.

Клиенты PARI также уверены в успехе английского клуба. На победу «Челси» приходится около 85% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, еще 15% сделано на успех «Легии». На рынке ставок на проход абсолютное преимущество «Челси» с долей почти в 100%.

Однако самая крупная ставка на сегодняшний матч в размере 500 000 рублей сделана на победу «Легии» по коэффициенту 7.40.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.73. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.15. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.82. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 1.98. Предстоящая игра станет первой в истории встречей между двумя командами.

Самым вероятным исходом матча считается победа «Челси» со счётом 2:0. Она котируется за 7.50. Минимальная победа «синих» оценивается в 8.00, а успех 2:1 — в 8.50. Если матч завершится ничьей 1:1, сыграет ставка за 9.00.

«Челси» — сильнейшая команда общего этапа Лиги Конференций этого сезона. Подопечные Энцо Марески заняли первое место в таблице, победив во всех шести играх на старте турнира. В ⅛ финала «синие» были сильнее «Копенгагена» (2:1, 1:0). «Челси» — главный фаворит на победу в турнире. Если подопечные Энцо Марески завоюют первый трофей в эпоху новых владельцев клуба, сыграет ставка за 1.55.

«Легия» также удачно провела общий этап. Варшавская команда заняла седьмое место, одержав четыре победы в шести матчах, что позволило ей избежать стыковых игр. В ⅛ финала «Легия» не без труда прошла норвежский «Мольде» (2:3, 2:0). Выход в финал польской команды будет сенсацией: поставить на это можно с коэффициентом 15.00.