Клиент PARI выиграл 1 200 000 рублей по ставке на матч «Урал» — «Черноморец»

Самым крупным матчем по объему принятых ставок во втором туре Лиги PARI стала игра «Урала» и «Черноморца». На эту встречу пришлось почти 37% от всего оборота пари на игры второго тура Лиги PARI. Матч завершился со счетом 3:2. Всю игру команды шли впритирку друг к другу. Как только забивал «Урал», то через несколько минут отвечал «Черноморец». Точку в матче поставил защитник екатеринбургской команды Силвие Бегич, забив на четвертой добавленной минуте второго тайма.

На втором месте по объему принятых ставок игра «Арсенала» и «Шинника». На этот матч пришлось 15% от всего оборота пари на игры второго тура. Команды расписали ничью 1:1. Причем счет в матче открыли гости на 20-й минуте. «Арсенал» смог ответить своим голом только на 63-й минуте игры.

На третьем месте по объему принятых ставок встреча «Енисея» и «СКА-Хабаровск» (почти 11%). Победу команде из Хабаровска принес дубль Батраза Гурциева, который отличился на 12-й и 46-й минутах первого тайма. У «Енисея» на третьей добавленной минуте первой половины встречи забил Александр Канаплин, оперативно ответив на гол Гурциева. Второй тайм запомнился только красной карточкой игроку «Енисея» Эммерсону.

Самыми прибыльными для PARI стали матчи «Нефтехимик» — «Торпедо», «Сокол» — «Чайка» и «Арсенал» — «Шинник». Первые две встречи завершились безголевыми ничейными результатами. Хотя на бумаге «Нефтехимик» и «Сокол» должны были если не побеждать, то как минимум забивать. Саратовская команда второй раз подряд завершает игру со счетом 0:0. В матче «Арсенала» и «Шинника» фаворитом была команда из Тулы, но, пропустив в первом тайме, она была вынуждена отыгрываться и добилась своего на 63-й минуте. Итог матча 1:1.

Наиболее убыточной для PARI стала игра «Урала» и «Черноморца». Команды всю игру шли вровень. Исход матча решился на последних минутах. Прошлый сезон «Черноморец» и «Урал» завершили на третьем и четвертом месте соответственно. Обе команды много забивали, но «Урал» проиграл лишь в одном домашнем матче за сезон, а «Черноморец» на выездах довольно часто проигрывал.