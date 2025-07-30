Клиент PARI выиграл 1 200 000 рублей по ставке на матч «Урал» — «Черноморец»

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Матчи второго тура Лиги PARI прошли с 25 по 28 июля. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных из них.
Победителями игр во втором туре стали «Челябинск», «КАМАЗ», «СКА-Хабаровск», «Спартак Кострома», «Факел» и «Урал». Самыми результативными встречами были игры «Урала» с «Черноморцем» и «Родины» со «Спартаком» из Костромы. Первые две команды забили в своем матче пять голов. Итоговый счет 3:2 в пользу екатеринбуржцев. Встреча «Родины» и «Спартак Кострома» закончилась со счетом 1:3. Московская команда забила первой в первом тайме, но во втором получила от гостей три безответных гола.
«Арсенал», «Шинник», «Сокол», «Чайка», «Нефтехимик» и «Торпедо» завершили свои матчи вничью. Соответственно, «Ротор», «Волга Ульяновск», «Енисей», «Родина», «Уфа» и «Черноморец» огорчили своих болельщиков. Причем для «Волги Ульяновск» и «Енисея» это уже второе поражение подряд на старте сезона.
Самым крупным матчем по объему принятых ставок во втором туре Лиги PARI стала игра «Урала» и «Черноморца». На эту встречу пришлось почти 37% от всего оборота пари на игры второго тура Лиги PARI. Матч завершился со счетом 3:2. Всю игру команды шли впритирку друг к другу. Как только забивал «Урал», то через несколько минут отвечал «Черноморец». Точку в матче поставил защитник екатеринбургской команды Силвие Бегич, забив на четвертой добавленной минуте второго тайма.
На втором месте по объему принятых ставок игра «Арсенала» и «Шинника». На этот матч пришлось 15% от всего оборота пари на игры второго тура. Команды расписали ничью 1:1. Причем счет в матче открыли гости на 20-й минуте. «Арсенал» смог ответить своим голом только на 63-й минуте игры.
На третьем месте по объему принятых ставок встреча «Енисея» и «СКА-Хабаровск» (почти 11%). Победу команде из Хабаровска принес дубль Батраза Гурциева, который отличился на 12-й и 46-й минутах первого тайма. У «Енисея» на третьей добавленной минуте первой половины встречи забил Александр Канаплин, оперативно ответив на гол Гурциева. Второй тайм запомнился только красной карточкой игроку «Енисея» Эммерсону.
Самыми прибыльными для PARI стали матчи «Нефтехимик» — «Торпедо», «Сокол» — «Чайка» и «Арсенал» — «Шинник». Первые две встречи завершились безголевыми ничейными результатами. Хотя на бумаге «Нефтехимик» и «Сокол» должны были если не побеждать, то как минимум забивать. Саратовская команда второй раз подряд завершает игру со счетом 0:0. В матче «Арсенала» и «Шинника» фаворитом была команда из Тулы, но, пропустив в первом тайме, она была вынуждена отыгрываться и добилась своего на 63-й минуте. Итог матча 1:1.
Наиболее убыточной для PARI стала игра «Урала» и «Черноморца». Команды всю игру шли вровень. Исход матча решился на последних минутах. Прошлый сезон «Черноморец» и «Урал» завершили на третьем и четвертом месте соответственно. Обе команды много забивали, но «Урал» проиграл лишь в одном домашнем матче за сезон, а «Черноморец» на выездах довольно часто проигрывал.
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Один из клиентов PARI выиграл в первом туре 1 199 162 рубля. Он поставил 532 961 рубль в лайве на то, что в первом тайме встречи «Урала» и «Черноморца» будет забито больше одного гола. Коэффициент составил 2.25. Первый тайм закончился со счетом 2:1.
Еще один клиент заключил пари на сумму 352 000 рублей на победу «Урала». Коэффициент был 1.85. В итоге екатеринбуржцы выиграли 3:2.
Игра «Урала» и «Черноморца» принесла крупный выигрыш еще одному клиенту PARI. Он поставил 200 000 рублей на победу команды из Екатеринбурга в экспрессе из двух матчей. Ставка сработала, а клиент получил на выплату 630 000 рублей.
2 августа «Уфа» примет в гостях «Шинник». Обе команды в первых двух турах уже по одному разу сыграли ничью 1:1 и один раз минимально уступили своим оппонентам. Лидер чемпионата «Челябинск» отправится в гости к «КАМАЗу». Уральская команда одержала две победы в Лиге PARI, а «КАМАЗ» идет на пятом месте, имея в активе одну ничью и одну победу.
Также в рамках третьего тура еще один лидер турнирной таблицы — «Урал» — примет «Родину». Екатеринбуржцы выиграли первые два матча и традиционно сильно выступают дома.