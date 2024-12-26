PARI: «Ливерпуль» разгромит «Лестер» и упрочит лидерство в АПЛ

26 декабря лидер АПЛ «Ливерпуль» встретится с «Лестером». Поединок состоится на «Энфилде» и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий поединок.

В день матча букмекеры считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с котировкой 1.10, что соответствует примерно 88% вероятности. Успех «Лестера» оценивается коэффициентом 25.00 (4%). На ничейный исход встречи аналитики дают 12.00 (8%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе «Ливерпуля». На подопечных Арне Слота приходится около 98% от общего оборота пари на исход встречи.

Аналитики полагают, что поединок получится крайне результативным. В предыдущем матче с участием «Ливерпуля» было забито сразу девять мячей. А всего в пяти последних матчах подопечных Арне Слота в АПЛ зрители увидели 26 забитых мячей. Поставить на то, что в грядущем поединке команды отличатся минимум трижды, можно с коэффициентом 1.19. Вероятность того, что «Ливерпуль» и «Лестер» забьют на двоих четыре гола, оценивается котировкой 1.50. На минимум пять мячей в матче аналитики дают коэффициент 2.10.

«Ливерпуль» сейчас возглавляет турнирную таблицу АПЛ. В предыдущем туре коллектив отправил сразу шесть мячей в ворота «Тоттенхэма». Поставить на то, что «Ливерпуль» минимум дважды огорчит «Лестер», можно с котировкой 1.09. На индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 мячей аналитики дают 1.33. Вероятность того, что «Ливерпуль» забьет сразу четыре гола, оценивается котировкой 1.80. «Лестер» в двух последних турах суммарно пропустил семь мячей и ни разу не забил. Ставка на то, что гости не смогут распечатать ворота «Ливерпуля», доступна за 1.80. Хотя бы один гол от «Лестера» можно взять за 1.95.

Котировка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, составляет 2.02. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 1.75.

Наиболее вероятным счетом матча считается победа «Ливерпуля» со счетом 3:0. Это событие доступно в линии PARI за 8.00. Коэффициент 8.50 аналитики дают на триумф «Ливерпуля» со счетом 4:0. Сенсационную победу гостей со счетом 1:0 можно взять за 70.00.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 427 520 рублей. Клиент PARI взял победу «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.25.

«Ливерпуль», занимающий первую строчку в таблице, считается главным претендентом на чемпионство в АПЛ. Поставить на такой исход можно с котировкой 1.45. А вот «Лестер», который находится внизу турнирной таблицы, имеет довольные низкие шансы остаться в элите. Поставить на прямой вылет «лис» в Чемпионшип можно за 1.35.