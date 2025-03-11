Клиент PARI поставил 300 000 рублей на матч «Ливерпуля» с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

11 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» примет «ПСЖ». Встреча английского и французского топ-клубов состоится на легендарном стадионе «Энфилд» и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее событие.

В день игры букмекеры не считают явным фаворитом ни одну из команд, отдавая лишь незначительное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» можно по коэффициенту 2.35, что соответствует примерно 42% вероятности. Триумф «ПСЖ» в линии PARI идет за 2.90 (около 34%), а ничья оценивается котировкой 3.95 (приблизительно 24%).

С учетом победы 1:0 в первом матче в Париже, «Ливерпуль», по оценкам аналитиков PARI, намного ближе к общему успеху по сумме двух встреч. На выход англичан в 1/4 финала установлен коэффициент 1.28 (около 75% вероятности). Котировки на проход «ПСЖ» в следующую стадию составляют 3.75 (примерно 25%).

Клиенты PARI считают «Ливерпуль» фаворитом сегодняшней игры и всего противостояния. В общем обороте ставок на исход матча в Париже 64% приходится на победу «Ливерпуля», 34% — на триумф «ПСЖ», а 2% сделано на ничью. Также на «мерсисайдцев» приходится 54% от всего оборота ставок на исход противостояния, на парижан — 46%.

Аналитики PARI ждут результативный футбол от команд Арне Слота и Луиса Энрике. С высокой долей вероятности соперники порадуют зрителей как минимум тремя голами. Поставить на это можно за 1.55. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.50.

Вероятность обмена голами котируется за 1.48. Спрогнозировать обратный исход можно за 2.65. Если «ПСЖ» с Джанлуиджи Доннаруммой или Матвеем Сафоновым в воротах не пропустит, сыграет ставка за 4.90.

Самый ожидаемый счет матча — ничья 1:1 за 8.50. Наиболее вероятными авторами гола в предстоящей игре считаются нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (2.40), а также форварды «ПСЖ» Усман Дембеле (2.70) и Гонсалу Рамуш (3.20).

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую встречу — 300 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из шести событий, включив в него ставку на ничью или победу «Ливерпуля» в основное время сегодняшней игры за 1.40. Общий коэффициент экспресса — 4.82. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари составит 1 146 000 рублей.

«Ливерпуль» — шестикратный победитель Лиги чемпионов, в последний раз «мерсисайдцы» выигрывали турнир в 2019 году. «ПСЖ» никогда не брал Кубок чемпионов, но играл в финале ЛЧ в 2020 году. На общем этапе «Ливерпуль» занял первое место с семью победами в восьми матчах и напрямую вышел в 1/8 финала. «ПСЖ» финишировал 15-м и играл в раунде плей-офф, где прошел «Брест» (3:0, 7:0). Также в сезоне-2024/25 оба клуба лидируют с отрывом в национальных чемпионатах Франции и Англии.

Главным фаворитом Лиги чемпионов 2024/25 считается «Барселона». Ставки на триумф испанского топ-клуба принимаются за 4.50. Следом идут «Ливерпуль» (5.00) и «Реал» (5.50). Победа «ПСЖ» в линии PARI идет за 16.00.