Клиенты PARI уверены: «Локомотив» пройдет «Ростов» в Кубке России

30 апреля «Локомотив» сыграет с «Ростовом» в рамках второго этапа 1\2 финала Пути регионов Кубка России по футболу. Соперники встретятся на домашнем стадионе «железнодорожников», стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

Аналитики PARI считают, что «Локомотив» имеет больше шансов на успех. Ставки на победу хозяев принимаются по коэффициенту 2.10, что соответствует 47% вероятности. Заключить пари на успех «Ростова» можно за 3.80, ничья в основное время идет за 3.40. Эти котировки выражают вероятности 25% и 28%.

Клиенты PARI уверены, что выиграет «Локомотив». 90% от общего объема ставок на исход основного времени приходится на победу «железнодорожников». Тем не менее самая крупная ставка была сделана на «Ростов» — один из игроков поставил 100 000 рублей на желто-синих с форой (+1).

Поставить на проход «Локо» в финал Пути регионов Кубка России можно с коэффициентом 1.58, аналогичную ставку на «Ростов» предлагается сделать за 2.40. На этом рынке игроки также выбирают хозяев поля — на них приходится 97% от всего оборота пари на выход в следующий этап.

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.83, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.00. При этом букмекеры считают, что в матче забьют обе команды, и предлагают поставить на это за 1.65. Если же каждая команда оформит по два и более гола, сыграет ставка за 4.80.

Наиболее вероятным результатом основного времени считается ничья со счетом 1:1. Ставки на этот исход принимаются по коэффициенту 6.50.

«Локомотив» вылетел из верхней сетки после неудачной серии с «Динамо» (2:1, 0:1), а затем прошел «Ахмат» (2:1). «Ростов» в четвертьфинале Пути РПЛ еще под руководством Валерия Карпина одолел московский «Спартак» с общим счетом 3:1. Но затем ростовчане уступили «Зениту» с общим счетом 0:3.

«Локомотив» и «Ростов» считаются аутсайдерами Кубка России. Поставить на победу «железнодорожников» в турнире можно с коэффициентом 8.00. Если же трофей достанется «Ростову», сыграет ставка за 20.00.