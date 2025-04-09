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30 апреля 10:01ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены: «Локомотив» пройдет «Ростов» в Кубке России

Поставить на проход «Локо» в финал Пути регионов Кубка России можно с коэффициентом 1.58
Валентин Васильев

30 апреля «Локомотив» сыграет с «Ростовом» в рамках второго этапа 1\2 финала Пути регионов Кубка России по футболу. Соперники встретятся на домашнем стадионе «железнодорожников», стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

Аналитики PARI считают, что «Локомотив» имеет больше шансов на успех. Ставки на победу хозяев принимаются по коэффициенту 2.10, что соответствует 47% вероятности. Заключить пари на успех «Ростова» можно за 3.80, ничья в основное время идет за 3.40. Эти котировки выражают вероятности 25% и 28%.

Клиенты PARI уверены, что выиграет «Локомотив». 90% от общего объема ставок на исход основного времени приходится на победу «железнодорожников». Тем не менее самая крупная ставка была сделана на «Ростов» — один из игроков поставил 100 000 рублей на желто-синих с форой (+1).

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Поставить на проход «Локо» в финал Пути регионов Кубка России можно с коэффициентом 1.58, аналогичную ставку на «Ростов» предлагается сделать за 2.40. На этом рынке игроки также выбирают хозяев поля — на них приходится 97% от всего оборота пари на выход в следующий этап.

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.83, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.00. При этом букмекеры считают, что в матче забьют обе команды, и предлагают поставить на это за 1.65. Если же каждая команда оформит по два и более гола, сыграет ставка за 4.80.

Наиболее вероятным результатом основного времени считается ничья со счетом 1:1. Ставки на этот исход принимаются по коэффициенту 6.50.

«Локомотив» вылетел из верхней сетки после неудачной серии с «Динамо» (2:1, 0:1), а затем прошел «Ахмат» (2:1). «Ростов» в четвертьфинале Пути РПЛ еще под руководством Валерия Карпина одолел московский «Спартак» с общим счетом 3:1. Но затем ростовчане уступили «Зениту» с общим счетом 0:3.

«Локомотив» и «Ростов» считаются аутсайдерами Кубка России. Поставить на победу «железнодорожников» в турнире можно с коэффициентом 8.00. Если же трофей достанется «Ростову», сыграет ставка за 20.00

Ранее по теме:Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на выход «Зенита» в суперфинал Кубка России по итогам матча с ЦСКА

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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