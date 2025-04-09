PARI: «Локомотив» с победы начнет полуфинальную серию Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева»

27 апреля состоится первый матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «железнодорожников». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 1.95, что составляет 50% вероятности. Спрогнозировать победу уфимцев можно по коэффициенту 3.60 (или 27%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.10 (24%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма котируется за 1.52 (63%). Поставить на итоговый успех «Салавата Юлаева» можно за 2.55 (37%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Ярославля. На победу «Локомотива» приходится около 92% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 7% сделано в пользу уфимцев, еще приблизительно 1% — на ничью. На рынке победы с учетом возможного овертайма соотношение 93% на 7% в пользу «Локо».

Аналитики считают проход «Локомотива» в следующую стадию турнира более вероятным. Если ярославский клуб окажется в финале, сыграет ставка за 1.27 (75%). Проход «Салавата Юлаева» котируется перед первым матчем за 3.75 (25%).

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 7.00. Если уфимцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 7.30.

Предыдущая игра между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате завершилась со счетом 3:2 в пользу уфимцев в овертайме. Аналитики PARI считают, что первое противостояние этих команд в серии плей-офф получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.85. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 1.95.

«Локомотив» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Западной конференции, а в 1/8 финала прошел «Торпедо» (4:0). В четвертьфинале ярославцы провели непростую серию с «Авангардом». Они сначала вели 3:1 в серии, затем омичи сравнялись по победам, но все решилось в седьмом матче, где «железнодорожники» победили со счетом 3:2 в овертайме.

«Салават Юлаев» занял вторую строчку в зоне Востока. В плей-офф уфимцы пока что проводят серии по семь матчей. Столько игр им потребовалось для того, чтобы пройти «Сибирь» в первом раунде и «Спартак» во втором. Ярославцы и уфимцы встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата дважды, и оба раза сильнее оказывался «Салават Юлаев».

Если хоккеисты «Локомотива» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 1.78. «Железнодорожники» — главные фавориты турнира. Чемпионство «Салавата Юлаева» котируется за 8.50.