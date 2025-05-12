Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором»

13 мая в стартовом матче финальной серии плей-офф КХЛ встретятся «Локомотив» и «Трактор». Игра пройдет в Ярославле и начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы хозяев льда выше. На победу команды Игоря Никитина в основное время можно поставить за 2.00. Это примерно 49% вероятности. Коэффициент на успех «Трактора» по итогам трех периодов составляет 3.60 (около 27%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.02 (приблизительно 24%).

Котировки на победу ярославцев с учетом овертайма составляют 1.52. На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 2.55.

Клиенты PARI верят в победу хозяев льда в основное время. На успех «Локомотива» приходится около 71% от общего объема ставок на этом рынке. Примерно 24% сделано на «Трактор», еще приблизительно 5% — на ничью. На рынке итоговой победы в матче соотношение 76% на 24% в пользу подопечных Игоря Никитина.

На то, что чемпионами по итогам серии станут ярославцы, предлагают коэффициент 1.43, а шансы «Трактора» оценили в 2.85. На то, что в серии будет максимально возможные семь матчей, можно сделать ставку за 3.00.

Аналитики PARI уверены в том, что игра не будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.70. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.47.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 150 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 1.92 и включил в него пари на то, что в матче будет как минимум четыре заброшенные шайбы (ТБ 3.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.37.

Ярославцы на пути к финалу оказались сильнее «Торпедо» (4-0), «Авангарда» (4-3) и «Салавата Юлаева» (4-1). «Локомотив» играл в решающей серии и в прошлом сезоне, но тогда не смог взять ни одного матча в противостоянии с «Металлургом» (0-4).

«Трактор» в этом плей-офф сломил сопротивление «Адмирала» (4-2 в серии), минского (4-1) и московского «Динамо» (4-1).