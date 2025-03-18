Павел Лысенков поделился прогнозами на матчи КХЛ во втором выпуске подкаста «Держи пари»

Партнерский проект
17 марта вышел второй выпуск подкаста «Держи пари» на платформе «Звук» с участием известного хоккейного обозревателя Павла Лысенкова. Эксперт разобрал ключевые матчи недели КХЛ с 17 по 23 марта.
18 марта СКА встретится с «Трактором» на домашней арене челябинского коллектива. Павел Лысенков считает, что зрителей ждет захватывающее и результативное противостояние. По словам эксперта, он присматривается к ставке на ТБ 5,5.
На следующий день, 19 марта, болельщиков КХЛ ждет матч между ЦСКА и «Локомотивом». По оценкам Павла Лысенкова, эта встреча вряд ли порадует голевым изобилием.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
«Здесь будет закрытая игра. Игорь Никитин сам раньше тренировал ЦСКА, причем ставил игру от обороны. Тут я почти уверен, что будет низовой матч. Можно даже выбрать тотал меньше 5 шайб. Я не думаю, что прям кто-то побежит открываться и забивать много голов сопернику, потому что он тут же получит в ответку очень много пропущенных шайб», — подчеркнул Лысенков.
На этой неделе «Локомотиву» предстоит еще один сложный матч — 21 марта «железнодорожники» приедут в гости к московскому «Динамо». Здесь эксперт также затрудняется с выбором фаворита:
«Динамо» — «Локомотив» чем-то похожи на матч ЦСКА — «Локомотив», потому что Алексей Кудашов прекрасно знает ярославскую команду, тоже уделяет много внимания обороне. Силовой хоккей будет, жесткий. Я думаю, это, скорее, также низовая игра, тотал меньше 5.5 шайб. Гадать на победителя я бы тут точно не стал», — считает обозреватель.
В субботу, 22 марта, в Екатеринбурге состоится уральское дерби «Автомобилиста» и «Металлурга». Эксперт считает, что эта встреча может получиться результативной.
Партнерский проект