Павел Лысенков поделился прогнозами на матчи КХЛ во втором выпуске подкаста «Держи пари»

17 марта вышел второй выпуск подкаста «Держи пари» на платформе «Звук» с участием известного хоккейного обозревателя Павла Лысенкова. Эксперт разобрал ключевые матчи недели КХЛ с 17 по 23 марта.

18 марта СКА встретится с «Трактором» на домашней арене челябинского коллектива. Павел Лысенков считает, что зрителей ждет захватывающее и результативное противостояние. По словам эксперта, он присматривается к ставке на ТБ 5,5.

На следующий день, 19 марта, болельщиков КХЛ ждет матч между ЦСКА и «Локомотивом». По оценкам Павла Лысенкова, эта встреча вряд ли порадует голевым изобилием.

«Здесь будет закрытая игра. Игорь Никитин сам раньше тренировал ЦСКА, причем ставил игру от обороны. Тут я почти уверен, что будет низовой матч. Можно даже выбрать тотал меньше 5 шайб. Я не думаю, что прям кто-то побежит открываться и забивать много голов сопернику, потому что он тут же получит в ответку очень много пропущенных шайб», — подчеркнул Лысенков.

На этой неделе «Локомотиву» предстоит еще один сложный матч — 21 марта «железнодорожники» приедут в гости к московскому «Динамо». Здесь эксперт также затрудняется с выбором фаворита:

«Динамо» — «Локомотив» чем-то похожи на матч ЦСКА — «Локомотив», потому что Алексей Кудашов прекрасно знает ярославскую команду, тоже уделяет много внимания обороне. Силовой хоккей будет, жесткий. Я думаю, это, скорее, также низовая игра, тотал меньше 5.5 шайб. Гадать на победителя я бы тут точно не стал», — считает обозреватель.

В субботу, 22 марта, в Екатеринбурге состоится уральское дерби «Автомобилиста» и «Металлурга». Эксперт считает, что эта встреча может получиться результативной.