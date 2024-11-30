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30 ноября 9:39ГлавнаяНовости

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам 2024/25: расписание, где смотреть, трансляции

Локация не изменилась
Руслан Ипполитов
Александр Большунов. Источник: Федерация лыжных гонок России
Александр Большунов. Источник: Федерация лыжных гонок России

В воскресенье, 1 декабря, стартует второй этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2024/25. Как и первый, он пройдет в Вершине Тёи (Республика Хакасия), куда был перенесен из-за проблем с погодой в Тюмени.

Расписание

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График второго этапа Кубка России по лыжным гонкам выглядит так (московское время):

Воскресенье, 1 декабря

Женская гонка с раздельным стартом, классический стиль (10 км) — 06:00;

Мужская гонка с раздельным стартом, классический стиль (10 км) — 08:00;

Понедельник, 2 декабря 

Женский и мужской спринты, классический стиль (квалификация) — 06:00;

Женский и мужской спринты, классический стиль (финалы) — 08:00;

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Среда, 4 декабря

Женский масс-старт, свободный стиль (20 км) — 06:00;

Мужской масс-старт, свободный стиль (20 км) — 08:00.

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Общий зачет Кубка России

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Ниже представлены лучшие спортсмены в мужском и женском общих зачетах Кубка России после первого этапа

Мужчины

  1. Иван Горбунов (Татарстан) — 120 очков
  2. Сергей Ардашев (Татарстан) — 108
  3. Александр Большунов (Татарстан) — 95
  4. Савелий Коростелев (Татарстан) — 95
  5. Егор Митрошин (Москва / Мордовия) — 83

Женщины

  1. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 111 очков
  2. Екатерина Никитина (Москва / Мордовия) — 98
  3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 95
  4. Лидия Горбунова (Татарстан) — 93
  5. Анастасия Фалеева (Татарстан) — 91

Коэффициенты букмекеров

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На момент публикации букмекерские конторы в России не предлагают линию на данные соревнования.

Прямые трансляции, где смотреть

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ФЛГР анонсировала интернет-трансляции гонок. По информации на официальном сайте, ссылки будут опубликованы накануне старта.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
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