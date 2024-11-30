Второй этап Кубка России по лыжным гонкам 2024/25: расписание, где смотреть, трансляции

Партнерский проект
В воскресенье, 1 декабря, стартует второй этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2024/25. Как и первый, он пройдет в Вершине Тёи (Республика Хакасия), куда был перенесен из-за проблем с погодой в Тюмени.
График второго этапа Кубка России по лыжным гонкам выглядит так (московское время):
Воскресенье, 1 декабря
Женская гонка с раздельным стартом, классический стиль (10 км) — 06:00;
Мужская гонка с раздельным стартом, классический стиль (10 км) — 08:00;
Понедельник, 2 декабря
Женский и мужской спринты, классический стиль (квалификация) — 06:00;
Женский и мужской спринты, классический стиль (финалы) — 08:00;
Все о стрельбе биатлонистов на Кубке мира - здесь.
Среда, 4 декабря
Женский масс-старт, свободный стиль (20 км) — 06:00;
Мужской масс-старт, свободный стиль (20 км) — 08:00.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Ниже представлены лучшие спортсмены в мужском и женском общих зачетах Кубка России после первого этапа
Мужчины
Женщины
На момент публикации букмекерские конторы в России не предлагают линию на данные соревнования.
ФЛГР анонсировала интернет-трансляции гонок. По информации на официальном сайте, ссылки будут опубликованы накануне старта.
Партнерский проект