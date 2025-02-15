Клиенты PARI ставят на «Манчестер Сити» в матче с «Ньюкаслом»

15 февраля «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом» в рамках 25-го тура Английской Премьер-лиги. Соперники встретятся на стадионе «Этихад», стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитами хозяев поля. Ставки на победу «Манчестер Сити» принимаются по коэффициенту 1.90, что соответствует 50% вероятности. Заключить пари на успех «Ньюкасла» можно за 3.50, ничью можно взять за 4.15. Эти котировки выражают вероятности 27% и 23%.

Клиенты PARI уверены, что «горожане» окажутся сильнее. 91% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу подопечных Пепа Гвардиолы. Один из клиентов поставил 100 000 рублей на успех хозяев в составе экспресса из семи событий с общим коэффициентом 29.02. Другие ставки пришлись на матчи Серии А, АПЛ и Бундеслиги, а также женские полуфиналы Qatar Open. Если все события завершатся с нужным результатом, чистый выигрыш игрока составит 2 802 000 рублей.

Во всех последних десяти матчах «Сити» зафиксировано минимум три забитых гола, при этом сами «горожане» отметились 33 забитыми мячами на этом отрезке. С учетом этих трендов аналитики ожидают, что матч с «Ньюкаслом» также получится результативным. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.47, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.70.

При этом букмекеры ожидают, что в матче забьют обе команды, и предлагают поставить на это за 1.45. С коэффициентом 4.10 можно заключить пари на то, что забьет только «Сити», такую же ставку на «сорок» можно сделать за 6.30.

Наиболее вероятным исходом матча считается ничья 1:1. Поставить на этот результат можно с коэффициентом 9.00.

По итогам 24 туров обе команды набрали по 41 очку, однако «Сити» опережает «Ньюкасл» по дополнительным показателям, поэтому занимает пятое место в турнирной таблице, тогда как коллектив Эдди Хау разместился на шестом.

Учитывая не самые лучшие результаты «горожан», аналитики PARI сомневаются, что подопечные Гвардиолы смогут стать чемпионами Англии в этом сезоне — ставки на такой исход принимаются по коэффициенту 50.00. Еще меньше букмекеры верят в «Ньюкасл», ставки на чемпионство которого принимаются по коэффициенту 75.00.