Новые маркеты на теннисный турнир ATP в BetBoom: новые возможности для пользователей

BetBoom объявляет о запуске новых маркетов на турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которые дадут клиентам новые возможности. Это значительный шаг вперед, который увеличит интерес у клиентов “БетБум” и даст уникальные возможности новым пользователям повысить интерес к большим теннисным турнирам под эгидой АТР.

Что нового?

Теперь пользователи могут делать ставки на более детализированные события в матчах, что открывает уникальные возможности для анализа и прогнозирования.

Среди новых маркетов: эйсы, брейки и многое другое!

В июле прошлого года BetBoom и ATP объявили о сотрудничестве. Букмекерская компания стала спонсором трансляций главных теннисных турниров мира на BB Tennis. Помимо самих состязаний, BetBoom показывает эксклюзивные рубрики, интервью, подкасты и шоу.