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4 марта 14:36ГлавнаяНовости

Новые маркеты на теннисный турнир ATP в BetBoom: новые возможности для пользователей

Уникальные возможности для анализа и прогнозирования

BetBoom объявляет о запуске новых маркетов на турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которые дадут клиентам новые возможности. Это значительный шаг вперед, который увеличит интерес у клиентов “БетБум” и даст уникальные возможности новым пользователям повысить интерес к большим теннисным турнирам под эгидой АТР.

Что нового? 

Теперь пользователи могут делать ставки на более детализированные события в матчах, что открывает уникальные возможности для анализа и прогнозирования. 

Среди новых маркетов: эйсы, брейки и многое другое! 

В июле прошлого года BetBoom и ATP объявили о сотрудничестве. Букмекерская компания стала спонсором трансляций главных теннисных турниров мира на BB Tennis. Помимо самих состязаний, BetBoom показывает эксклюзивные рубрики, интервью, подкасты и шоу. 

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