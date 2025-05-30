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30 мая 10:32ГлавнаяНовости

«ПАРИ ФЕСТ» и 1000-й матч «Нефтехимика». PARI победила в двух номинациях премии спортивного маркетинга MARSPO Awards 2025

Подведены итоги ежегодной независимой профессиональной премии
Валентин Васильев

29 мая были объявлены победители ежегодной независимой профессиональной премии в области спортивного маркетинга MARSPO Awards 2025. За престижные награды соревновались ведущие игроки спортивной индустрии, которые презентовали наиболее яркие и актуальные кейсы на пересечении спорта и бизнеса.

Букмекерская компания PARI стала лауреатом в четырех номинациях: «Лучший проект по популяризации спорта и здорового образа жизни», «Лучшая спонсорская активация до 3 млн рублей», «Лучший социальный проект» (бюджет от 1 млн рублей) и «Лучшая активация спонсорских прав букмекерских компаний в спорте».

Лучшим проектом по популяризации спорта и здорового образа жизни эксперты премии назвали «ПАРИ ФЕСТ» — масштабный мультиформатный фестиваль, прошедший в конце августа в Нижнем Новгороде при поддержке PARI. Организаторам «ПАРИ ФЕСТ» удалось совместить красоту мультимедийного искусства, музыку, спортивные соревнования, футуристическую архитектуру, зоны фудкортов, рекреации и авиашоу в историческом сердце Нижнего Новгорода. «ПАРИ ФЕСТ» посетили более 20 000 человек.

В сезоне-2024/25 PARI провела запоминающуюся акцию со своим партнером — хоккейным «Нефтехимиком». В честь 1000-го матча нижнекамской команды в КХЛ PARI приготовила подарок для клуба. Хоккеисты «Нефтехимика» вышли на ноябрьский матч против «Барыса» в оригинальных золотых шлемах. Этот кейс собрал более 11 млн охватов и удостоился высших оценок жюри в номинации «Лучшая спонсорская активация до 3 млн рублей».

PARI удалось завоевать серебряную награду в номинации «Лучший социальный проект» (бюджет от 1 млн рублей) за совместную акцию с «Пари НН» и Нижегородским женским кризисным центром. В мае 2024 года футболисты «Пари НН» вышли на домашний матч РПЛ со «Спартаком» в форме, расшитой подопечными НЖКЦ. На футболке каждого игрока был изображен цветок, который символизировал реальную историю женщин, пострадавших от домашнего насилия. Проект сопровождался объединяющим слоганом: «Крепкая семья — непобедимая команда».

PARI завоевала бронзу в номинации «Лучшая активация спонсорских прав букмекерских компаний в спорте» вместе «Амкалом» и «Пари НН». В рамках совместного кейса сильнейший футболист Медиалиги 2024 года Василий Маврин получил шанс проявить себя в профессиональном футболе. Выступающий в РПЛ «Пари НН» и лично главный тренер Виктор Гончаренко пригласили Маврина на сборы в качестве потенциального игрока. За развитием событий наблюдало все медиасообщество, а пост о просмотре стал самым популярным в телеграм-канале «Пари НН».

Премия проводится ежегодно с 2017 года. В ней принимают участие спортивные клубы, лиги, спортивные СМИ, агентства и спонсоры. В 2025-м жюри рассмотрело более 1600 проектов из России, Беларуси и Казахстана в 39 номинациях.

В 2023 году PARI победила в пяти номинациях MARSPO Awards: «Лучшая активация спонсорских прав букмекерских компаний в спорте», «Лучшая организация открытия/закрытия сезона», «Лучший PR-проект спортивного клуба/события/организаций», «Лучшая спонсорская активация до 1 млн рублей» и «Лучший digital-проект».

Кроме того, «Пари НН» в 2024-м удостоился высших наград в номинациях «Лучшая спонсорская активация (бюджет от 1 млн рублей)» и «Лучшая рекламная кампания спортивного клуба/события/организации».

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«ПАРИ ФЕСТ» и 1000-й матч «Нефтехимика». PARI победила в двух номинациях премии спортивного маркетинга MARSPO Awards 2025
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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