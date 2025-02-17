«Салават Юлаев» забрал второе Медовое побоище!

16 февраля «Салават Юлаев» в рамках Фонбет КХЛ принимал на домашнем льду «Локомотив» из Ярославля. Самое сладкое дерби страны завершилось в FONBET OVERTIME со счетом 3:2

В чем главная концепция тематического дерби – Медовое побоище? Известно, что в Башкортостане популярен мед, а символ ярославской команды – медведь. Так и родилась концепция: мишка должен забрать заветное лакомство, а уфимцы защитить его. Кубок оформлен в бочонок меда – самый необычный трофей нашего хоккея.

Первая серия противостояния состоялась в Ярославле, вторая – в Уфе. Обе завершились победой башкирского клуба с одинаковым счетом 3:2 в FONBET OVERTIME. В дебютной встрече победную шайбу оформил Александр Хмелевский, а в ответной игре – Скотт Уилсон.

– Антураж вокруг «Медового побоища»? Я считаю, что это хорошая идея. Во-первых, это дополнительный интерес со стороны разных регионов, во-вторых, надеюсь, эти майки будут продаваться, плюс привезли маскотов, красивое шоу было с бочкой мёда. – подвел итог противостояния главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

В рамках ответного матча в фойе Уфа-Арены болельщики могли сделать фото с трофеем дерби – бочонком башкирского меда, получить специальный мерч от FONBET. Также под тематическое дерби была украшена уфимская арена, с использованием графических элементов в виде медовых сот.

На раскатку перед сладким дерби команды вышли в специальной форме, также с изображением медовых сот. А в соц. сетях клубов было выпущено множество контента с маскотами команд. К Мишке и Батыру присоединился талисман Фонбет КХЛ – Крут!

И кажется, что болельщикам новое дерби пришлось по вкусу. В фойе несложно было заметить людей с фирменными шарфами и джерси «Медового побоища». Вывод? Таких примеров в нашем спорте должно становиться только больше!