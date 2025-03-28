«На футбол приходится 40% от всего объема ставок»: CEO PARI Руслан Медведь о работе с клиентами, «Пари НН» и Luxury Girl

CEO PARI Руслан Медведь стал гостем авторской передачи шеф-редактора «РБ Бизнес» Бориса Губкина о деньгах и букмекерах ProBetting. В ходе часового эфира собеседники обсудили сотрудничество букмекерской компании с амбассадорами, программу для ВИП-клиентов и продление контракта с футбольным клубом «Пари НН».

Рост базы игроков

В нашей стране определенная демографическая яма, когда та аудитория, которая подрастает и начинает играть, немного не соответствует тем темпам, которые мы привыкли наблюдать в этой индустрии. В той же Индии в ближайшие три года появятся 140 млн игроков возрастной категории 18+, и это дает огромный потенциал для местных компаний с точки зрения вовлечения новых клиентов.

Мы боремся за время, внимание, лояльность клиентов в нашей индустрии. Bettable-аудитория в России — около 15 миллионов. Но игровой аудитории кратно меньше.

PARI и киберспорт

Мне кажется, что мы в 2024 году сильно выросли в этом направлении. Большой респект Сергею Гламазде и его команде. Думаю, успехи, которые мы показали благодаря игре клуба PARIVISION, достойны отдельной отметки. Контракт с турнирным оператором BLAST и студией Relog позволяют нам коммуницировать на базе не только CS, но и Dota.

Мы видим прирост аудитории, которая целенаправленно приходит ставить на киберспорт в том числе. Благодаря перечисленным контрактам нам удалось повысить понятие share of voice в дисциплине Dota. Это как раз то изменение в бизнесе, которое нам было необходимо продемонстрировать.

Процент ставок на киберспорт по отношению ко всему объему принятых ставок — 15-20%. То есть мы сфокусированы на киберспортивную аудиторию. Для нас важен этот сегмент. Для сравнения: на футбол приходится 40% и более. Киберспортивная аудитория ставит на спорт и футбол в том числе.

Контракт с Luxury Girl

Решение взять Полину Luxury Girl в пул амбассадоров дало свои плоды. Мы видим хороший бизнес-отклик. Видим, как на нее кликают: у нее самый высокий CTR среди наших баннеров. Великолепно отработал промокод Luxury Girl, который мы раздавали новым игрокам. Мы максимально вовлекаем ее во все наши механики. Также это тот амбассадор, который приходит с идеями — топит за нашу коллабу. Это самый «конвертящий» амбассадор PARI.

Мы ее брали, потому что обратили внимание на ее медийный потенциал, и мы не ошиблись. Часто видим ее в гостях у топовых блогеров, а также ее активность и количество зрителей на стримах. Мероприятия с ее участием вызывают положительный отклик у нашей аудитории. Легко допускаем мысль, что она может быть ведущей любого события.

Программа лояльности для VIP-игроков

В начале 2025 года после тщательного анализа мы вышли на рынок с новым брендом PARI SECRET.

SECRET — это отдельная айдентика, отдельный пул амбассадоров. Также это набор ярких, дорогих мероприятий, которые мы проводим для наших VIP-игроков.

Первым таким мероприятием стал выезд на финал теннисного турнира ATP 500 в Дубае. Туда в качестве «секретного» гостя приехала Полина Luxury Girl. Мы поиграли в гольф вместе с нашими клиентами, сняли яхту. В общем, классно провели несколько дней с нашей аудиторией. И мы видели отклик на участие Полины в рамках этой поездки. Ее умение быть открытой, позитивной, дружелюбной — ценная составляющая амбассадора.

Ключевое в SECRET — 30-процентный кешбэк при определенном уровне игры: рублями и без условий. Хочешь — выводи, не хочешь — играй дальше. Кешбэк начисляем еженедельно — не надо ждать целый месяц.

Выручка за счет VIP-клиентов

Для VIP-статуса в PARI SECRET нужен оборот от миллиона в неделю. Дальше этот оборот растет в зависимости от статуса игрока: VIP-1, VIP-2, Super VIP, SECRET. Есть понятная матрица, это у всех так работает. Для участия в этом проекте речь идет о суммах от миллиона до десятков миллионов.

Сотрудничество с ФК «Пари НН»

Контракт будем продлевать — вне зависимости от результатов. Вопрос — как будет составлен контракт. Более того, мы укрепляем наше партнерство. В ближайшее время анонсируем следующий этап сотрудничества. Легкий спойлер: планируем укрепление нашего партнерства с ФК «Пари НН».

Как член совета директоров ФК «Пари НН» я отвечаю за бизнес-составляющую, репутационные моменты, финансовые аспекты. Никак не участвую в трансферной политике. В совете директоров я исключительно с точки зрения бизнеса. В том числе вопроса пролонгации нашего контракта, а также запуска совместных активностей.

Объем инвестиций в Нижний Новгород

По итогам подсчетов, думаю, выйдем на цифру в 1 000 000 000 рублей за 2024 год. Мы впервые провели «Пари Фест» — он прошел суперуспешно. В этом году снова проведем фестиваль 23 августа. Сделаем его еще интереснее и многограннее. Сфокусируемся по локации — в этом году фестиваль пройдет только на «Стрелке».