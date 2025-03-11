Клиенты PARI: Медведев пройдет Пола в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

12 марта Даниил Медведев встретится с Томми Полом в 1\8 финала Indian Wells Masters. Игра пройдет на корте комплекса «Теннис Гарден» и начнется в 04:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом Даниила Медведева. Ставки на победу россиянина принимаются по коэффициенту 1.75, что соответствует 55% вероятности. Поставить на успех Томми Пола можно за 2.13, вероятность его триумфа составляет примерно 45%.

Клиенты PARI также верят, что россиянин окажется сильнее. 94% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу Медведева. Один из клиентов поставил 100 000 рублей на Медведева с форой по сетам (+1.5) в составе экспресса из девяти хоккейных, волейбольных и теннисных матчей. Суммарный коэффициент купона составил 18.82 — в случае успеха выплата игроку составит 1 882 000 рублей.

По оценкам аналитиков, соперники сыграют по меньшей мере 22 гейма. Поставить на тотал больше 21.5 можно с коэффициентом 1.63, тотал меньше 21.5 котируется за 2.13.

При этом букмекеры считают, что Медведев запишет на свой счет как минимум 13 геймов, и предлагают поставить на это за 1.90. Для сравнения, аналогичная ставка на Пола котируется за 2.04.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа Медведева в двух сетах. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 2.83. Если Даниил выиграет со счетом 2:1, сыграет ставка за 4.00.

В линии PARI доступны и другие интересные ставки на предстоящую игру. К примеру, с коэффициентом 2.35 можно заключить пари на то, что в матче будет тай-брейк.

Даниил Медведев хорошо знаком с Томми Полом — соперники делили корт уже четыре раза. В первых трех матчах победил россиянин, однако их последняя встреча на турнире Internazionali BNL d'Italia завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу американца.

Медведев — второй по шансам выиграть титул на турнире в Индиан-Уэллсе. Шансы россиянина стать чемпионом оцениваются коэффициентом 7.00. Поставить на итоговый триумф Пола можно за 15.00.