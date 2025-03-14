Клиенты PARI ставят на Медведева в матче с Руне

15 марта Даниил Медведев встретится с Хольгером Руне в полуфинале Indian Wells Masters. Игра пройдет на корте комплекса «Теннис Гарден», начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

Аналитики PARI считают фаворитом Даниила Медведева. Ставки на победу россиянина принимаются по коэффициенту 1.60, что соответствует 60% вероятности. Заключить пари на успех Хольгера Руне можно за 2.45, вероятность его прохода в финал составляет примерно 40%.

Большинство игроков также считает, что россиянин окажется сильнее. 64% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу Медведева. Соответственно, доля Руне составляет 36%.

По оценкам аналитиков PARI, в матче будет сыграно не менее 22 геймов. Поставить на тотал больше 21.5 можно по коэффициенту 1.65, а на тотал меньше 21.5 — по коэффициенту 2.10. При этом букмекеры считают, что Медведев запишет на свой счет как минимум 13 геймов. Индивидуальный тотал россиянина больше 12.5 котируется за 1.83. Для сравнения, аналогичная ставка на его соперника доступна за 2.20.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа Медведева в двух сетах. Поставить на такое развитие событий можно по коэффициенту 2.45. Если же Даниил победит со счетом 2:1, сыграет ставка за 3.90.

Медведев уже трижды встречался с Руне. В первой встрече датчанин оказался сильнее, однако в двух последующих выиграл россиянин. В прошлый раз соперники пересеклись в четвертьфинале прошлогоднего Indian Wells, этот матч завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу Даниила.

Даниил Медведев считается главным соперником Карлоса Алькараса (1.53) в борьбе за победу на Indian Wells Masters. Ставки на его триумф принимаются по коэффициенту 4.70. Если же победителем станет Руне, сыграет ставка за 11.00.