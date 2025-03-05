«Рули игрой» - уникальный проект Мелбет и Делимобиль

Букмекерская компания «Мелбет» и сервис каршеринга Делимобиль запустили совместный масштабный проект, приуроченный к началу второй части сезона 2024/2025 Мелбет - Первой лиги. Инициатива направлена на популяризацию турнира и поддержку футбольных клубов в регионах.

В рамках коллаборации 1000 автомобилей в четырех городах-участниках Мелбет - Первой лиги – Москве, Туле, Екатеринбурге и Сочи – забрендированы индивидуальными стикерами, отражающими дух и атмосферу второго по силе Чемпионата в России.

Уникальность проекта заключается в разработке специального дизайна для каждого города, учитывающего особенности и символику местных футбольных клубов. Это позволит подчеркнуть уникальность каждого города и создать дополнительный интерес к турниру у болельщиков и жителей.

Проект «Рули игрой» позволит футбольным фанатам еще сильнее почувствовать свою причастность к местным клубам!

Следите за новостями проекта, поддерживайте свои любимые команды и ловите брендированные автомобили Делимобиль на улицах города.