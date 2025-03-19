Итоги LAN-стадии турнира «Мелбет Медийная Лига CS2»

Подошел к концу турнир «Мелбет Медийная Лига CS2». Амбассадор БК “Мелбет” Алексей Гасилин выступил организатором турнира с призовым фондом в 2 миллиона рублей. В турнире приняли участие 10 команд из Медийной Футбольной Лиги, собравшие своих лучших игроков для соревнований в популярной игре Counter-Strike 2.

На финальной стадии турнира состоялся настоящий праздник киберспорта. Футболистам предоставили возможность почувствовать себя профессиональными игроками в CS2 и сыграть на сцене настоящей киберспортивной арены. Для фанатов была подготовлена зрительская трибуна с профессиональными комментаторами. Между матчами полуфинала проходили автограф-сессии, где у каждого болельщика была возможность лично увидеть звезд медиафутбола и сделать с ними фото. Также на территории проведения турнира гости могли поиграть в настольный футбол или в VR и угоститься напитками. Перед финальным матчем организаторы разыгрывали PlayStation 5 и мерч, предоставленный спонсором турнира.

В решающем матче турнира встретились команды «Амкал» и «Родина Медиа». Финалисты уверенно отыграли свои «пики», и матч перешел на третью решающую карту, где после 24 раундов команды победителя не выявили. Борьба в овертайме была очень плотной, но «Родина Медиа» все-таки переиграла оппонентов и со счетом 16:13 стала чемпионом турнира.

Призовой фонд распределился между всеми командами, прошедшими в финальную стадию. «Родина Медиа» увезла домой главный приз — 1 000 000 рублей, в то время как «Амкал» - 400 000 рублей за достойное серебро. «Hoops» и «Сборная МФЛ», разделившие 3-е и 4-е места, получили по 200 000 рублей из призового фонда. Также была учреждена награда «MVP турнира», которая досталась Эрику Товмасяну, который также забрал 200 000 рублей.

Турнир «Мелбет Медийная Лига CS2» оставил незабываемые впечатления у всех участников и зрителей, став важным событием в развитии киберспортивного движения в России. Подобные мероприятия способствуют дальнейшему росту интереса аудитории к киберспорту и укреплению связей между различными видами спорта.