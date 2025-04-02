PARI: «Интер» — фаворит в первом матче миланского дерби в полуфинале Кубка Италии

2 апреля в рамках Кубка Италии состоится «Дерби делла Мадоннина». Зрителей ожидает противостояние «Интера» и «Милана». Первый матч полуфинала пройдет на стадионе «Сан-Сиро», где номинальными хозяевами выступят подопечные Сержиу Консейсау. Поединок начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры считают фаворитом «Интер». Поставить на победу подопечных Симоне Индзаги в основное время можно с котировкой 2.32, что соответствует примерно 42% вероятности. Победа «Милана» оценивается коэффициентом 3.50 (около 28%). На ничейный исход в основное время аналитики дают котировку 3.25 (порядка 30%).

Клиенты PARI также больше верят в триумф подопечных Симоне Индзаги. На победу «Интера» в основное время приходится 95% от общего оборота пари на исход встречи, около 4% — на успех «Милана», и чуть более процента — на ничью.

На итоговый проход в финал «Интера» аналитики дают котировку 1.37. Вероятность того, что в следующую стадию отправится «Милан», оценивается коэффициентом 3.15. Клиенты PARI согласны с оценками аналитиков: 96% от всего объема пари на этом рынке сделано в пользу «нерадзурри».

Аналитики полагают, что матч получится достаточно результативным. Поставить на то, что зрители увидят минимум два гола, можно с коэффициентом 1.28. На три забитых мяча и более аналитики дают коэффициент 1.95. Коэффициент на исход, при котором в основное время будет забито менее трех голов, составляет 1.87. Вероятность того, что зрители в основное время увидят сразу четыре забитых мяча, оценивается котировкой 3.15. Ставка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, доступна за 1.70. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.13.

«Интер» уже три дерби подряд не может одолеть «Милан» — два поражения и одна ничья. Однако подопечные Индзаги сейчас набрали отличную форму — у коллектива восемь побед в десяти последних играх. Кроме того, «Интер» остается самой результативной командой Италии. Поставить на то, что подопечные Индзаги в грядущем матче забьют минимум дважды, можно с котировкой 2.05. Коэффициент на индивидуальный тотал «Интера» больше 2.5 составляет 4.60. Вероятность того, что один из голов будет на счету главного бомбардира команды Маркуса Тюрама, оценивается котировкой 2.85.

«Милан», наоборот, последние месяцы показывает нестабильные результаты. У клуба всего четыре победы в десяти матчах. Однако на протяжении восьми игр подряд «Милан» не уходит с поля без забитого мяча. Поставить на то, что «Милан» хотя бы раз огорчит «Интер», можно с котировкой 1.40. Ставка на два гола от подопечных Консейсау доступна за 2.85. Вероятность того, что один из мячей «Милана» забьет лучший бомбардир команды Кристиан Пулишич, оценивается коэффициентом 4.20.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 100 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс, объединив в нем четыре футбольных события. В купон включен прогноз на то, что в миланском дерби обе команды забьют, а общий тотал будет больше 2.5, за 2.13. Общий коэффициент экспресса составил 7.91.

Наиболее вероятным счетом матча является результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 6.00. Коэффициент 8.50 аналитики дают на победу «Интера» со счетом 1:0. Успех «Милана» со счетом 2:1 можно взять за 12.00.

«Интер» владел Кубком Италии девять раз. В том числе «нерадзурри» выиграли турнир в сезоне 2022/23. «Милан» становился победителем Кубка Италии пять раз, последний раз «россонери» удалось это сделать в сезоне 2002/03.