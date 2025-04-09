Клиенты PARI: «Монако» одержит вторую победу в серии с «Барселоной»

25 апреля «Монако» встретится с «Барселоной» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Игра пройдет на арене «Зал Гастона Медсена» в Монако и начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что родные стены помогут монегаскам развить успех первого матча. Ставки на победу «Монако» принимаются по коэффициенту 1.48, что соответствует 65% вероятности. Поставить на то, что «Барселона» сравняет счет, можно за 2.65, вероятность такого исхода составляет примерно 35%.

Клиенты PARI в основном поддерживают фаворита — 54% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу хозяев. Доля «Барселоны» составляет 46%.

Как правило, встречи «Монако» и «Барселоны» получаются результативными. По оценкам аналитиков, общий счет предстоящей игры также составит не менее 172 очков. Поставить на тотал больше 171.5 можно с коэффициентом 1.77, а на тотал меньше 171.5 — с коэффициентом 1.94.

Индивидуальный тотал «Монако» больше 88.5 котируется за 1.77. Если же «Барселона» наберет 83 и более очков, сыграет ставка за 1.70.

Первая четвертьфинальная встреча «Монако» и «Барселоны» состоялась 23 апреля и завершилась победой монегасков со счетом 97:80. Таким образом, подопечные Василиса Спанулиса одержали уже три победы в прошлых пяти играх с каталонцами.

PARI считает «Монако» одним из фаворитов Евролиги. Ставки на победу команды в турнире принимаются по коэффициенту 4.70. Для сравнения, аналогичная ставка на «Барселону» доступна за 20.00.