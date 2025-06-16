Клиенты PARI: «Интер» начнет Клубный ЧМ с победы над «Монтерреем»

18 июня в матче первого тура Клубного чемпионата мира «Монтеррей» сыграет против миланского «Интера». Игра начнется в 04:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Интер» фаворитом. Поставить на победу миланцев можно за 1.50, что соответствует примерно 65% вероятности. Триумф «Монтеррея» котируется за 6.10 (около 15%). Ничья оценивается в 4.60 (примерно 20%). Предстоящая встреча станет первой в истории между двумя командами.

Клиенты PARI также больше верят в триумф итальянского клуба. На победу «Интера» приходится 99% от общего оборота пари на исход встречи.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют больше двух мячей, можно за 1.70. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.17. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.82.

Самым вероятным исходом матча победа «Интера» со счётом 2:0. Она котируется за 8.00. Минимальная победа итальянцев оценивается в 9.00, а успех «нерадзурри» 2:1 – в 8.50. Если игра завершится ничьей 1:1, сыграет ставка за 9.50.

«Монтеррей» занял пятое место на групповом этапе Апертуры 2024/2025, а в плей-офф Апертуры вышел в финал, где проиграл «Америке». У «Интера» сезон 2024/2025 получился непростым. Миланская команда боролась за три главных трофея, однако по всем фронтам подопечных Симоне Индзаги ждали неудачи. Из Кубка Италии «Интер» вылетел в полуфинале, проиграв в двухматчевом противостоянии «Милану», в Серии А «нерадзурри» заняли второе место, уступив «Наполи» всего одно очко, а в финале Лиги чемпионов были разгромлены «ПСЖ» со счетом 0:5. После этого клуб покинул главный тренер, а исполняющим обязанности стал Кристиан Киву. Тем не менее, «Интер» — один из главных претендентов на победу в Клубном чемпионате мира. Триумф «нерадзурри» оценивается в 15.00.

«Интер» и «Монтеррей» оказались в группе E вместе с «Ривер Плейт» и «Уравой Ред Даймондс». «Нерадзурри» считаются главным фаворитом квартета с коэффициентом 1.52. Шансы «Монтеррея» стать лучшим клубом группы котируются за 9.00. Для сравнения, на «Ривер Плейт» и «Ураву» можно поставить за 3.60 и 15.00 соответственно.

Кроме того, в линии PARI можно поставить на результативность команд в рамках группового этапа. К примеру, с коэффициентом 2.10 можно заключить пари на то, что «Интер» оформит минимум семь голов в последующих трех матчах. А вот от «Монтеррея» ждут не более трех голов. Индивидуальный тотал клуба меньше 3.5 котируется за 1.60.