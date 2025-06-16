Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



17 июня 9:28ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Интер» начнет Клубный ЧМ с победы над «Монтерреем»

По оценкам аналитиков, игра получится результативной
Валентин Васильев

18 июня в матче первого тура Клубного чемпионата мира «Монтеррей» сыграет против миланского «Интера». Игра начнется в 04:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Интер» фаворитом. Поставить на победу миланцев можно за 1.50, что соответствует примерно 65% вероятности. Триумф «Монтеррея» котируется за 6.10 (около 15%). Ничья оценивается в 4.60 (примерно 20%). Предстоящая встреча станет первой в истории между двумя командами.

Клиенты PARI также больше верят в триумф итальянского клуба. На победу «Интера» приходится 99% от общего оборота пари на исход встречи.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют больше двух мячей, можно за 1.70. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.17. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.82.

Самым вероятным исходом матча победа «Интера» со счётом 2:0. Она котируется за 8.00. Минимальная победа итальянцев оценивается в 9.00, а успех «нерадзурри» 2:1 – в 8.50. Если игра завершится ничьей 1:1, сыграет ставка за 9.50.
«Монтеррей» занял пятое место на групповом этапе Апертуры 2024/2025, а в плей-офф Апертуры вышел в финал, где проиграл «Америке». У «Интера» сезон 2024/2025 получился непростым. Миланская команда боролась за три главных трофея, однако по всем фронтам подопечных Симоне Индзаги ждали неудачи. Из Кубка Италии «Интер» вылетел в полуфинале, проиграв в двухматчевом противостоянии «Милану», в Серии А «нерадзурри» заняли второе место, уступив «Наполи» всего одно очко, а в финале Лиги чемпионов были разгромлены «ПСЖ» со счетом 0:5. После этого клуб покинул главный тренер, а исполняющим обязанности стал Кристиан Киву. Тем не менее, «Интер» — один из главных претендентов на победу в Клубном чемпионате мира. Триумф «нерадзурри» оценивается в 15.00.

«Интер» и «Монтеррей» оказались в группе E вместе с «Ривер Плейт» и «Уравой Ред Даймондс». «Нерадзурри» считаются главным фаворитом квартета с коэффициентом 1.52. Шансы «Монтеррея» стать лучшим клубом группы котируются за 9.00. Для сравнения, на «Ривер Плейт» и «Ураву» можно поставить за 3.60 и 15.00 соответственно.

Кроме того, в линии PARI можно поставить на результативность команд в рамках группового этапа. К примеру, с коэффициентом 2.10 можно заключить пари на то, что «Интер» оформит минимум семь голов в последующих трех матчах. А вот от «Монтеррея» ждут не более трех голов. Индивидуальный тотал клуба меньше 3.5 котируется за 1.60.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Вылет Медведева в первом круге стал самым прибыльным событием «Ролан Гаррос» — 2025 для PARI
Вылет Медведева в первом круге стал самым прибыльным событием «Ролан Гаррос» — 2025 для PARI
Новости
Матч Соболенко — Гауфф стал самым популярным событием «Ролан Гаррос» — 2025 среди клиентов PARI
Матч Соболенко — Гауфф стал самым популярным событием «Ролан Гаррос» — 2025 среди клиентов PARI
Новости
Клиенты PARI считают, что «Челси» победит «Лос-Анджелес» на клубном ЧМ
Клиенты PARI считают, что «Челси» победит «Лос-Анджелес» на клубном ЧМ
Новости
Клиент PARI поставил более 1 000 000 рублей на победу «Интер Майами» над «Аль-Ахли» в стартовом матче Клубного чемпионата мира
Клиент PARI поставил более 1 000 000 рублей на победу «Интер Майами» над «Аль-Ахли» в стартовом матче Клубного чемпионата мира
Новости
Пользователь PARI поставил 1 000 000 рублей на голы «Флориды» в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона»
Пользователь PARI поставил 1 000 000 рублей на голы «Флориды» в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона»
Новости
Клиенты PARI ставят на «Оклахому» в четвертом матче финала НБА против «Индианы»
Клиенты PARI ставят на «Оклахому» в четвертом матче финала НБА против «Индианы»
Новости
Клубный чемпионат мира по футболу 2025: участники, расписание, фавориты, трансляции
Клубный чемпионат мира по футболу 2025: участники, расписание, фавориты, трансляции
Аналитика
OG Buda, «Моя Мишель», Минаева и Петар Мартич: на «ПАРИ ФЕСТ» в Нижнем Новгороде выступят еще больше звезд
OG Buda, «Моя Мишель», Минаева и Петар Мартич: на «ПАРИ ФЕСТ» в Нижнем Новгороде выступят еще больше звезд
Новости
Клиенты PARI: «Тандер» победят «Пэйсерс» в третьем матче и выйдут вперед в финальной серии НБА
Клиенты PARI: «Тандер» победят «Пэйсерс» в третьем матче и выйдут вперед в финальной серии НБА
Новости
Клиенты PARI: «Флорида» победит «Эдмонтон» второй раз подряд в финале Кубка Стэнли
Клиенты PARI: «Флорида» победит «Эдмонтон» второй раз подряд в финале Кубка Стэнли
Новости

Новое

Читать все новости