PARI запускает «Мятный шлем» — масштабное событие для фанатов тенниса. Они могут выиграть поездку на турниры «Большого шлема»

Букмекерская компания PARI подготовила масштабную акцию для фанатов тенниса — «Мятный шлем». В рамках активации все рейтинговые турниры по теннису будут объединены в единый зачет, где сто лучших участников смогут забрать значимые призы — от поездок на турниры «Большого шлема» и VIP-билетов на чемпионаты серии «Мастерс» до персональных теннисных тренировок и памятных ракеток с автографами спортсменов.

В течение сезона 2025 года пользователи PARI смогут поучаствовать в ряде рейтинговых турниров, посвященных теннису. Им предстоит заключать пари на турниры ATP и WTA категории-1000, турниры «Большого шлема», а также Итоговые соревнования года. «Мятный шлем» объединит все эти события. На странице акции будет общая рейтинговая таблица, основанная на суммарных результатах пользователей в отдельных турнирах.

У «Мятного шлема» будет сто призовых мест с особыми наградами — куда более ценными, чем в отдельных турнирах. Победитель общего зачета получит полностью оплаченную поездку на любой турнир «Большого шлема» и фрибет на сумму 300 000 рублей. Выиграть билеты на главные теннисные турниры года смогут также все пользователи из первой двадцатки.

Кроме того, среди призов «Мятного шлема» будут уникальные ракетки, персональные тренировки с тренером, сертификаты в теннисные магазины. Все пользователи из топ-100 «Мятного шлема» получат и фрибеты номиналом от 10 000 до 300 000 рублей в зависимости от итоговой позиции.

«Мы давно ждали новых теннисных акций. Здорово, что PARI не просто запускает что-то новое, а действительно слышит свою аудиторию. Я был среди тех, кто участвовал в обсуждении и тестировании механики «Мятного шлема». Круто, что наши идеи легли в основу. А призы — вообще пушка: поездки на «Большой шлем», VIP-доступ на «Мастерсы», теннисные раритеты… Видно, что PARI делает свою работу с душой и уважением к фанатам тенниса», — поделился клиент PARI Алексей М.

«Мятный шлем» стартует с «Уимблдона», который проходит в Лондоне с 30 июня по 13 июля. Результаты сезона «Мятного шлема» будут подведены в конце 2025 года.