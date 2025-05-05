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6 мая 17:23ГлавнаяНовости

NardsClub в БК «Мелбет»

Теперь клиенты «Мелбет» могут наслаждаться азартом нардов в любое удобное время, заключая пари прямо в процессе игры
Валентин Васильев

БК «Мелбет» объявили о добавлении нового соревнования в линию - нарды «NardsClub», доступное круглосуточно на официальном сайте и в мобильном приложении. Теперь клиенты «Мелбет» могут наслаждаться азартом нардов в любое удобное время, заключая пари прямо в процессе игры. 

Игроки становятся участниками захватывающего действа, предсказывая результаты каждого броска «зар». Привлекательные спортсменки бросают кости и делают свои ходы, а участники заключают пари на различные исходы: какой цвет костей покажет большее число, общий тотал выпавших очков или пытаются угадать точное значение на каждом кубике. «NardsClub» станет отличным выбором для тех, кто ценит скорость и динамику, особенно в периоды, когда другие виды спорта не предлагают интересных событий. Эта игра идеально подходит для развлечения в свободное время.

«В этой игре сочетается всё лучшее: классический азарт нардов, современные технологии ставок и стильный дизайн. Мы уверены, что «NardsClub» придется по вкусу многим нашим игрокам и доставит им новый спектр эмоций. Наша компания постоянно развивается, и мы рады возможности предоставлять нашим клиентам большое разнообразие линии» —  комментирует запуск нового проекта бренд директор БК «Мелбет» Евгения Григорьева.

Добавление в линию «NardsClub» подчеркивает стремление «Мелбет» предлагать своим клиентам разнообразные возможности для получения удовольствия и азарта. Компания уверена, что эта новинка будет тепло принята аудиторией и принесет игрокам массу позитивных эмоций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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