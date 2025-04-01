Юрий Нестеров занял должность CEO «Бетсити»

«Возвращаюсь на пост СЕО "Бетсити". Работы явно будет много. Планы обширные. От создания ежегодного премиум-мерча на 1 апреля до возвращения партнерства с английским "Ливерпулем", клуб сенсационно вылетел из Лиги чемпионов — видимо без нас фарта нет. Или, например, с Мбаппе контракт заключим, Зидана пригласим на Премию РБ в Лужники. В беттинге я как дома, поэтому приглашаю в гости», — сказал Юрий Нестеров.

Юрий Нестеров занимал должность CEO «Бетсити» с 2020 по 2022 год. Ранее он работал в «Лиге ставок» на позиции директора по маркетингу. В 2022 году он стал победителем Премии РБ в номинации «Лучший топ-менеджер в букмекерской отрасли».