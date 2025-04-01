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1 апреля 8:53ГлавнаяНовости

Юрий Нестеров занял должность CEO «Бетсити»

Новым CEO букмекерской компании «Бетсити» назначен ее бывший СЕО
Валентин Васильев

«Возвращаюсь на пост СЕО "Бетсити". Работы явно будет много. Планы обширные. От создания ежегодного премиум-мерча на 1 апреля до возвращения партнерства с английским "Ливерпулем", клуб сенсационно вылетел из Лиги чемпионов — видимо без нас фарта нет. Или, например, с Мбаппе контракт заключим, Зидана пригласим на Премию РБ в Лужники. В беттинге я как дома, поэтому приглашаю в гости», — сказал Юрий Нестеров.

Юрий Нестеров занимал должность CEO «Бетсити» с 2020 по 2022 год. Ранее он работал в «Лиге ставок» на позиции директора по маркетингу. В 2022 году он стал победителем Премии РБ в номинации «Лучший топ-менеджер в букмекерской отрасли».

 

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