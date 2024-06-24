Клиент PARI поставил почти 3 000 000 рублей на «Эдмонтон» против «Флориды» в решающем матче финала Кубка Стэнли

В ночь на 25 июня состоится седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтоном Ойлерз». Игра пройдет на стадионе «Эмерант Банк-арена» и начнется в 03:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как распределились ставки клиентов на решающую встречу турнира.

Аналитики PARI считают, что соперники имеют практически равные шансы на успех, с небольшим перевесом в пользу хозяев. Поставить на победу «Флориды» можно по коэффициенту 2.45, тогда как триумф «Эдмонтона» оценен коэффициентом 2.60. Эти котировки соответствуют вероятностям 40% и 38%. Ничья в основное время котируется за 4.30, вероятность такого исхода составляет около 22%.

Итоговая победа «пантер» с учетом овертайма и буллитов котируется за 1.85, аналогичная ставка на «Ойлерз» доступна за 1.95.

Клиенты PARI уверены в итоговой победе «Эдмонтона», на который приходится 76% от общего оборота пари на окончательный исход встречи. На успех «Флориды» с учетом овертайма и буллитов сделано 24%. При этом в общем объеме ставок на результат поединка в основное время также зафиксировано преимущество «Ойлерз», на которых сделано 52%. На успех «пантер» в трех периодах приходится 34%, еще 14% — на ничью.

Один из клиентов настолько уверен в успехе гостей, что поставил 2 707 000 рублей на итоговую победу «Эдмонтона» с учетом овертайма и буллитов. Если ставка сыграет, выплата составит 5 278 650 рублей.

Серия «Флориды» и «Эдмонтона» отмечается высокой результативностью — в прошедших шести матчах команды забили 38 голов на двоих. По оценкам аналитиков, в предстоящей игре также будет заброшено по меньшей мере пять шайб. Поставить на тотал больше 4.5 можно по коэффициенту 1.63, а на тотал меньше 4.5 — по коэффициенту 2.20. Если же обе команды забьют минимум по три гола, сыграет ставка за 3.50.

Текущий розыгрыш Кубка Стэнли получился одним их самых интригующих в истории НХЛ. «Эдмонтон» проиграл в трех первых матчах и находился на волоске от проигрыша, однако сумел совершить невероятный камбэк и отыграться в последующих трех встречах. Сейчас счет серии составляет 3:3. Если «Ойлерз» смогут выиграть Кубок, то станут одной из немногих команд в истории лиги, которая смогла взять трофей после проигрыша в трех первых матчах.