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24 июня 12:36ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил почти 3 000 000 рублей на «Эдмонтон» против «Флориды» в решающем матче финала Кубка Стэнли

Это точно последняя игра
Валентин Васильев

В ночь на 25 июня состоится седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтоном Ойлерз». Игра пройдет на стадионе «Эмерант Банк-арена» и начнется в 03:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как распределились ставки клиентов на решающую встречу турнира.

Аналитики PARI считают, что соперники имеют практически равные шансы на успех, с небольшим перевесом в пользу хозяев. Поставить на победу «Флориды» можно по коэффициенту 2.45, тогда как триумф «Эдмонтона» оценен коэффициентом 2.60. Эти котировки соответствуют вероятностям 40% и 38%. Ничья в основное время котируется за 4.30, вероятность такого исхода составляет около 22%.

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Итоговая победа «пантер» с учетом овертайма и буллитов котируется за 1.85, аналогичная ставка на «Ойлерз» доступна за 1.95.

Клиенты PARI уверены в итоговой победе «Эдмонтона», на который приходится 76% от общего оборота пари на окончательный исход встречи. На успех «Флориды» с учетом овертайма и буллитов сделано 24%. При этом в общем объеме ставок на результат поединка в основное время также зафиксировано преимущество «Ойлерз», на которых сделано 52%. На успех «пантер» в трех периодах приходится 34%, еще 14% — на ничью.

Один из клиентов настолько уверен в успехе гостей, что поставил 2 707 000 рублей на итоговую победу «Эдмонтона» с учетом овертайма и буллитов. Если ставка сыграет, выплата составит 5 278 650 рублей.

Серия «Флориды» и «Эдмонтона» отмечается высокой результативностью — в прошедших шести матчах команды забили 38 голов на двоих. По оценкам аналитиков, в предстоящей игре также будет заброшено по меньшей мере пять шайб. Поставить на тотал больше 4.5 можно по коэффициенту 1.63, а на тотал меньше 4.5 — по коэффициенту 2.20. Если же обе команды забьют минимум по три гола, сыграет ставка за 3.50.

Текущий розыгрыш Кубка Стэнли получился одним их самых интригующих в истории НХЛ. «Эдмонтон» проиграл в трех первых матчах и находился на волоске от проигрыша, однако сумел совершить невероятный камбэк и отыграться в последующих трех встречах. Сейчас счет серии составляет 3:3. Если «Ойлерз» смогут выиграть Кубок, то станут одной из немногих команд в истории лиги, которая смогла взять трофей после проигрыша в трех первых матчах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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