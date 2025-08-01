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1 августа 15:17ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены в победе «Локомотива» над «Пари НН» в 3-м туре РПЛ

Самая крупная ставка составляет 100 000 рублей
Руслан Ипполитов

В субботу, 2 августа, в рамках третьего тура Российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Пари НН» и столичный «Локомотив». Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI проанализировали шансы команд накануне матча, а также рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценкам букмекера, очевидными фаворитами субботнего матча являются «железнодорожники». Так, сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.67, что соответствует примерно 57% вероятности. Коэффициент на «Пари НН» при этом составляет 5.00 (около 19%), тогда как ничья в линии котируется за 3.95 (приблизительно 24% вероятности).

Клиенты PARI и вовсе не верят, что у нижегородцев есть хоть какие-то шансы в предстоящей игре. В общем обороте ставок на исход субботнего матча почти 98% приходится на «Локомотив». 

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Первые матчи нового сезона РПЛ с участием обеих команд пока выдаются достаточно результативными. Как считают аналитики PARI, эта тенденция продолжится и в третьем туре чемпионата. Так, поставить на то, что команды сумеют пробить тотал больше 2.5 голов в матче, можно по коэффициенту 1.67, в обратном случае сыграет ставка за 2.20. Вероятность обмена голами оценивается котировкой 1.73, противоположный вариант доступен за 2.10. Поставить на то, что «Локомотив» выиграет оба тайма, можно по коэффициенту 3.75.

В линии на точный счет матча самыми вероятными вариантами являются победы «железнодорожников» со счетом 1:0 или 2:1, а также ничья 1:1 — каждый из этих вариантов оценен аналитиками PARI котировкой 8.50. Нулевая ничья, а также победа «Локо» со счетом 2:0 доступны по коэффициенту 9.00. При этом, поставить на то, что первыми в матче счет откроют именно футболисты «Локомотива», можно за 1.52.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 4.05, куда включил и пари на тотал меньше 3.5 голов в матче. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.50. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 305 000 рублей.

На сегодняшний момент история очных противостояний между «Пари НН» и «Локомотивом» насчитывает 10 матчей. И безоговорочным победителем в этом противостоянии пока является московская команда: восемь побед, одно поражение и одна ничья при разнице мячей 22:9. В розыгрыше РПЛ прошлого сезона оба раза успех праздновали «железнодорожники», одержав две победы со счетом 3:1 и 3:0.
В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги. «Локомотив» начал чемпионат с двух убедительных побед над «Сочи» (3:0) и действующим чемпионом страны «Краснодаром» (2:1). Однако, как считают аналитики, даже такой успешный старт не делает команду Михаила Галактионова серьезным фаворитом на победу в турнире. На данный момент поставить на чемпионство «Локо» можно по коэффициенту 18.00. На то, что команда займет место в тройке сильнейших — по коэффициенту 3.50

Что касается «Пари НН», то команда считается одним из главных аутсайдеров РПЛ и пока полностью подтверждает этот статус на старте чемпионата (два поражения от «Краснодара» и «Крыльев Советов» со счетом 0:3 и 0:2 соответственно). Поставить на то, что нижегородцы в итоге займут 15-е или 16-е место в турнирной таблице, можно по коэффициенту 1.95.

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