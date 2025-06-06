Клиенты PARI считают, что Италия начнет отбор на ЧМ 2026 с победы над Норвегией

6 июня пройдут матчи третьего тура группового этапа европейских отборочных на чемпионат мира 2026 года. В группе I в борьбу впервые вступит Италия, которая встретится с лидером квинтета Норвегией. Противостояние команд пройдет на стадионе «Уллевааль» в Осло и начнется в 21:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий поединок.

В день матча букмекеры считают, что шансы команд практически равные, но небольшое преимущество будет на стороне гостей. Поставить на победу подопечных Лучано Спаллетти можно с котировкой 2.65, что соответствует примерно 37% вероятности. Успех хозяев оценивается коэффициентом 2.75 (около 35%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.40 (порядка 28%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе гостей. На победу Италии приходится около 95% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, 1% — на ничью, а 4% — на триумф Норвегии.

Аналитики полагают, что матч получится результативным. Вероятность того, что Италия и Норвегия на двоих забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.30. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.97. Ставка на сразу четыре забитых мяча доступна за 3.20. Котировка на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.75. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.10.

Норвегия провела уже два матча в группе и оба выиграла с разгромным счетом — 4:2 против Израиля и 5:0 против Молдовы. Коэффициент на индивидуальный тотал Норвегии больше 1.5 в грядущем матче составляет 2.45, а на тотал больше 2.5 — 5.90. За сборную Норвегии в последних матчах регулярно отличался нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд. Поставить на его гол в ворота итальянцев можно с котировкой 2.40.

Италия в пяти предыдущих играх также не уходила с поля без забитого мяча, а в последней игре против Германии подопечные Спаллетти забили сразу трижды. Ставка на хотя бы один гол от гостей доступна за 1.30. Взять два мяча от итальянцев можно с коэффициентом 2.45, а сразу три — с котировкой 5.90.

Наиболее вероятным результатом игры считается результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 7.00. Победу гостей со счетом 2:1 можно взять за 10.00. Коэффициент на успех норвежцев со счетом 1:0составляет 9.00.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 333 333 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из четырех футбольных событий, включив в него ставку на исход, при котором Италия не проиграет, с котировкой 1.48. Общий коэффициент экспресса составил 4.35.

В группе I, помимо Норвегии и Италии, также выступают Эстония, Израиль и Молдова. Все участники квинтета, кроме итальянцев, уже сыграли по два матча.