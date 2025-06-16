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16 июня 11:11ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ставят на «Тандер» в пятом матче финала НБА против «Пэйсерс»

Пока счет в серии равный
Валентин Васильев

17 июня в пятом матче финальной серии НБА сыграют «Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерс». Встреча пройдет в Оклахома-Сити и начнется в 03:30 по московскому времени. Пока счет в серии 2-2. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд, а также изучили ставки клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры считают фаворитами баскетболистов «Оклахомы-Сити». Поставить на их победу в основное время матча можно по коэффициенту 1.28, что соответствует примерно 74% вероятности. Шансы на триумф гостей оценили котировкой 4.58 (21%). Сделать ставку на ничейный исход встречи по итогам 48 минут предлагается за 18.00 (около 5%). 

Шансы «Тандер» победить с учетом возможного овертайма оценены коэффициентом 1.24. На итоговый успех «Иноходцев» предлагают котировку 4.30.

Клиенты PARI верят в успех хозяев паркета. Примерно 82% от общего объема ставок на итоговую победу в матче приходится на «Оклахому», около 18% — на «Индиану».

Аналитики считают фаворитом всей серии «Оклахому». Поставить на итоговый успех команды Марка Дэйгнолта можно с коэффициентом 1.23. Вероятность того, что в финале победит «Индиана», оценили котировкой 4.50. На то, что в финале будут максимально возможные семь матчей, предлагают заключить пари за 2.07.

Букмекеры установили основной тотал матча на отметке в 224 очков. Сделать ставку на то, что в предстоящей игре команды совместными усилиями наберут 225 очков или больше, можно за 1.90. Вероятность того, что встреча окажется низовой, оценивается также в 1.90.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 140 855 рублей. Один из игроков заключил пари на победу «Тандер» с коэффициентом 1.24

«Оклахома-Сити» на пути к финалу обыграла «Мемфис Гриззлиз» (4-0), «Денвер Наггетс» (4-3) и «Миннесоту Тимбервулвз» (4-1). «Индиана» в этом плей-офф оказалась сильнее «Милуоки Бакс» (4-1), «Кливленда Кавальерс» (4-1) и «Нью-Йорка Никс» (4-2).

В первой игре финала «Иноходцы» вырвали победу за 0,3 секунды до финальной сирены, отыграв 15 очков в концовке — 111:110. Во второй встрече «Тандер» взяли убедительный реванш — 123:107. Серия переехала в Индианаполис, где команды снова обменялись победами. Сначала победила «Индиана» — 116:107, затем «Тандер» взяли реванш — 111:104.

В 2025 году в НБА будет седьмой чемпион за семь лет. «Оклахома-Сити» свою единственную победу в НБА одержала в 1979 году (под названием «Сиэтл Суперсоникс»), а «Индиана» чемпионом не была никогда.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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