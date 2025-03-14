Клиенты PARI: «Олимпиакос» победит «Панатинаикос» в греческом дерби Евролиги

14 марта в 29-м туре регулярного сезона баскетбольной Евролиги «Олимпиакос» встретится с «Панатинаикосом». Игра начнется в 22:15 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на греческое дерби.

Аналитики считают «Олимпиакос» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.44, что соответствует примерно 67% вероятности. Триумф «Панатинаикоса» котируется за 2.80 (около 33%).

Клиенты PARI уверены в успехе «Олимпиакоса». На эту команду приходится около 85% от общего объёма ставок на исход матча.

Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 165 очков, можно с коэффициентом 1.77. Противоположный вариант — тотал меньше 164.5 — котируется за 1.94.

Если первая половина встречи завершится победой хозяев, сыграет ставка с коэффициентом 1.62. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 15.00. Победа «Панатинаикоса» в первые 20 минут матча оценивается в 2.61.

В феврале этого года в Кубке Греции «Панатинаикос» победил со счётом 79:75. В Евролиге же в ноябре сильнее был «Олимпиакос» (94:89).

«Олимпиакос» по итогам 28 туров возглавляет турнирную таблицы Евролиги. На счету лидеров 21 победа и семь поражений. Сейчас клуб идет на серии из пяти успешных матчей подряд. Именно «Олимпиакос» считается главным фаворитом турнира. Заключить пари на триумф этой команды можно по коэффициенту 2.70.

«Панатинаикос» находится на третьей строчке в Евролиге. Команда победила 18 раз и потерпела 10 поражений. «Панатинаикос» — действующий победитель Евролиги. В финале прошлого сезона греческая команда переиграла «Реал Мадрид» со счётом 95:80. Если «Панатинаикос» сохранит кубок, сыграет пари за 3.50.