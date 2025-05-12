Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
17 мая 7:31ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил более 210 000 рублей на победу «Краснодара» над «Оренбургом» в 29-м туре РПЛ

Букмекеры считают «Краснодар» явным фаворитом предстоящего поединка
Валентин Васильев

В субботу, 17 мая, в рамках матча 29-го тура Российской Премьер-лиги сыграют «Оренбург» и «Краснодар». Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 14:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на предстоящий матч.

До начала игры букмекеры считают «Краснодар» явным фаворитом предстоящего поединка. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.75, что соответствует примерно 55% вероятности. Победа «Оренбурга» идет в линии PARI за 4.50 (около 22% вероятности), а котировки на ничью составляют 4.20 (эквивалентно приблизительно 23%).

Клиенты PARI и вовсе не верят в подопечных Владимира Слишковича. В общем объеме ставок на исход предстоящего матча почти 98% приходится на победу «Краснодара», тогда как на успех «Оренбурга» сделано менее одного процента от всех ставок. Доля ничьей составляет почти 2%.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 210 404 рубля. Один из игроков поставил на победу «Краснодара» в рамках системы 6 из 7. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.75.

🎁Получить до 25 000 рублей от PARI

Согласно прогнозам аналитиков PARI, команды могут порадовать болельщиков большим количеством забитых мячей. Так, поставить на то, что в матче будет забито как минимум три гола, можно за 1.60, два и меньше голов в матче оценивается 2.35. Рискнуть и поставить на тотал больше 3.5 можно за 2.40. Вероятность обмена голами в матче котируется коэффициентом 1.62, обратный вариант доступен за 2.30.

В линии PARI на точный счет матча самыми вероятными, по оценкам аналитиков, является ничья 1:1 и победа «Краснодара» 2:1. Оба варианта доступны за 8.50. Поставить на минимальную победу гостей со счетом 1:0 можно по коэффициенту 9.50.

Для «Краснодара» и «Оренбурга» предстоящий матч имеет огромное турнирное значение. Подопечные Мурада Мусаева за два тура до конца чемпионата занимают первую строчку в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» лишь на одно очко. При определенных раскладах победа в матче может гарантировать «Краснодару» первый в истории чемпионский титул. «Оренбург» занимает предпоследнее 15-е место, отставая от идущего на 14-м месте «Ахмата» на шесть очков. В случае поражения или ничьей оренбуржцы вылетят в Первую лигу.

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше РПЛ. На данный момент, именно «Краснодар» является главным претендентом на чемпионство — поставить на это можно по коэффициенту 1.75. В случае, если чемпионство будет упущено, сыграет ставка за 2.07.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Кто возьмет FONBET Кубок России по футболу? Расклады перед финалами Пути РПЛ и Пути регионов
Кто возьмет FONBET Кубок России по футболу? Расклады перед финалами Пути РПЛ и Пути регионов
Аналитика
FONBET объявил о ребрендинге
FONBET объявил о ребрендинге
Новости
PARI представила игру между клубами лучших хоккейных лиг
PARI представила игру между клубами лучших хоккейных лиг
Новости
«Динамо» Махачкала и «Бетсити» создали арт-объект в Каспийске
«Динамо» Махачкала и «Бетсити» создали арт-объект в Каспийске
Новости
Клиент PARI поставил 120 000 рублей на победу «Реала» над «Барселоной»
Клиент PARI поставил 120 000 рублей на победу «Реала» над «Барселоной»
Новости
Клиенты PARI считают, что «Тоттенхэм» победит «Буде-Глимт» и выйдет в финал Лиги Европы
Клиенты PARI считают, что «Тоттенхэм» победит «Буде-Глимт» и выйдет в финал Лиги Европы
Новости
Клиент PARI поставил 830 000 рублей на победу «МЮ» над «Атлетиком» в полуфинале Лиги Европы
Клиент PARI поставил 830 000 рублей на победу «МЮ» над «Атлетиком» в полуфинале Лиги Европы
Новости
Чемпионат мира по хоккею-2025: календарь, регламент, трансляции, котировки
Чемпионат мира по хоккею-2025: календарь, регламент, трансляции, котировки
Аналитика
Клиенты PARI прогнозируют победу «Ливерпуля» над «Челси» в 35-туре АПЛ
Клиенты PARI прогнозируют победу «Ливерпуля» над «Челси» в 35-туре АПЛ
Новости
PARI: «Бавария» победит «Лейпциг» и оформит чемпионство в Бундеслиге
PARI: «Бавария» победит «Лейпциг» и оформит чемпионство в Бундеслиге
Новости

Новое

Читать все новости
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных