Клиент PARI поставил более 210 000 рублей на победу «Краснодара» над «Оренбургом» в 29-м туре РПЛ

В субботу, 17 мая, в рамках матча 29-го тура Российской Премьер-лиги сыграют «Оренбург» и «Краснодар». Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 14:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на предстоящий матч.

До начала игры букмекеры считают «Краснодар» явным фаворитом предстоящего поединка. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.75, что соответствует примерно 55% вероятности. Победа «Оренбурга» идет в линии PARI за 4.50 (около 22% вероятности), а котировки на ничью составляют 4.20 (эквивалентно приблизительно 23%).

Клиенты PARI и вовсе не верят в подопечных Владимира Слишковича. В общем объеме ставок на исход предстоящего матча почти 98% приходится на победу «Краснодара», тогда как на успех «Оренбурга» сделано менее одного процента от всех ставок. Доля ничьей составляет почти 2%.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 210 404 рубля. Один из игроков поставил на победу «Краснодара» в рамках системы 6 из 7. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.75.

Согласно прогнозам аналитиков PARI, команды могут порадовать болельщиков большим количеством забитых мячей. Так, поставить на то, что в матче будет забито как минимум три гола, можно за 1.60, два и меньше голов в матче оценивается 2.35. Рискнуть и поставить на тотал больше 3.5 можно за 2.40. Вероятность обмена голами в матче котируется коэффициентом 1.62, обратный вариант доступен за 2.30.

В линии PARI на точный счет матча самыми вероятными, по оценкам аналитиков, является ничья 1:1 и победа «Краснодара» 2:1. Оба варианта доступны за 8.50. Поставить на минимальную победу гостей со счетом 1:0 можно по коэффициенту 9.50.

Для «Краснодара» и «Оренбурга» предстоящий матч имеет огромное турнирное значение. Подопечные Мурада Мусаева за два тура до конца чемпионата занимают первую строчку в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» лишь на одно очко. При определенных раскладах победа в матче может гарантировать «Краснодару» первый в истории чемпионский титул. «Оренбург» занимает предпоследнее 15-е место, отставая от идущего на 14-м месте «Ахмата» на шесть очков. В случае поражения или ничьей оренбуржцы вылетят в Первую лигу.

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше РПЛ. На данный момент, именно «Краснодар» является главным претендентом на чемпионство — поставить на это можно по коэффициенту 1.75. В случае, если чемпионство будет упущено, сыграет ставка за 2.07.