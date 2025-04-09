В Екатеринбурге пройдет самый крупный региональный турнир по паделу

11-13 апреля в Екатеринбурге пройдет турнир PARI Padel League EKAT 2025. Более 100 участников в трех категориях будут бороться за призовой фонд в размере 200 000 рублей и подарки от партнеров. Мероприятие состоится при поддержке благотворительного фонда «Пари и побеждай».

Турнир в Екатеринбурге станет первым в России по паделу с участием такого количества игроков, проходящем за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Соорганизатор соревнований — Федерация падела России. Среди участников будут любители падела со всей страны, а в категориях В выступят лучшие паделисты России.

Соревнования пройдут в клубе Padel Uktus по адресу: г. Екатеринбург, ул. Зимняя, 27/1, спортивный комплекс «Уктус».

Победители турнира в категории В получат 250 очков, а за победу в категории С — 100 очков в национальный рейтинг ФПР.

В рамках соревнований будут реализованы инициативы фонда «Пари и побеждай» — первый в истории России инклюзивный матч по паделу на колясках, а также тренировка для людей с ограниченными возможностями. Турнир будет полностью экологичным — организуют раздельный сбор отходов.

«Мы рады принять участие в подготовке инклюзивного матча по паделу на колясках. С фондом «Пари и побеждай» нас связывает продуктивное сотрудничество: организовывали самую масштабную в истории региона Спартакиаду инвалидов, запустили новую спортивную дисциплину — баскетбол на колясках. Теперь объединим усилия, чтобы развивать падел на колясках. Это очень доступный и зрелищный вид спорта. Наши ребята на колясках уже вовсю тренируются и получают огромное удовольствие. Убежден, что инклюзивный матч привлечет еще больше желающих заниматься этим прекрасным видом спорта», — отметил руководитель РОО «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Свердловской области» Алексей Коромыслов.

12 апреля в 20:00 состоится вечеринка для участников турнира в баре «Самоцвет». Мероприятие пройдет в двухэтажном особняке XIX века в центре Екатеринбурга. Хедлайнером вечеринки станет LAVBLAST. Подробности о вечеринке на сайте ивента.

Партнерами соревнований выступят сообщество любителей падела PDL, R.A.W. LIFE, Niagara, «Велкол», Mr.Doors, «ФудЭкспресс» и «Согласие». 7/6 предоставит официальные мячи и футболки для всех участников. Все участники турнира смогут пройти бесплатное комплексное тестирование в лаборатории функциональных тестирований и комплексного контроля в спорте УРФУ имени Б. Н. Ельцина. Информационные партнеры турнира ― издание «Спортс» и сообщество Padel Club.