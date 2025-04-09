Первый в истории России матч по паделу на колясках прошел в рамках PARI Padel League

Самый крупный официальный турнир по паделу в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга PARI Padel League EKAT 2025 прошел 11-13 апреля в Екатеринбурге на кортах Padel Uktus. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов в трех категориях, которые разыграли призовой фонд в размере 200 000 рублей. Мероприятие прошло при поддержке благотворительного фонда «Пари и побеждай».

В рамках соревнований реализовали инициативы фонда «Пари и побеждай». Прошел первый в истории России матч по паделу на колясках, а также была проведена тренировка для людей с ограниченными возможностями. Для всех желающих в Екатеринбурге в дальнейшем будут организованы тренировки по паделу.

Это уже второе инклюзивное направление, запущенное в этом городе при поддержке БФ «Пари и побеждай». В январе в уральской столице появились тренировки по баскетболу на колясках. Для того чтобы присоединиться к занятиям, нужно предварительно зарегистрироваться по телефону +79623233734.

«Принцип работы нашей организации — «Ничего для нас без нас». Нам было очень важно организовать данное мероприятие, чтобы получить обратную связь от нашей целевой аудитории. То, что мы увидели на кортах, превзошло все наши ожидания. Падел на колясках будет очень востребованным. Большое спасибо фонду «Пари и побеждай» за веру в наших ребят и новые возможности. Вместе мы сможем дать большому количеству людей шанс социализироваться и реализоваться через спорт», — отметил руководитель РОО «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Свердловской области» Алексей Коромыслов.

Также во время турнира фонд совместно с екатеринбургским проектом «Умная переработка» организовал раздельный сбор пластика. За сданные в специальные контейнеры пластиковые бутылки и крышки участники турнира получили в подарок эксклюзивные брелоки в виде падел-ракеток, сделанные из переработанного пластика. Активное участие в сборе приняли и зрители — никто не остался в стороне.

«Это простой, но очень действенный шаг к снижению загрязнения окружающей среды. Каждый год в мире производится более 400 миллионов тонн пластика, и лишь около 9% перерабатывается. Пластик, отправленный на переработку, может получить вторую жизнь — например, стать стильным брелком или спортивным аксессуаром, вместо того чтобы оказаться на свалке», — сказала Алина Лебедева, попечитель БФ «Пари и побеждай», руководитель направления устойчивого развития PARI.

Победителями турнира в категории В, где выступали профессиональные игроки в падел, среди мужчин стала пара представителей команды PARI Даниил Брусницын и Сергей Самохвалов. В финале они победили друзей комьюнити PDL Савелия Тулупова и Ивана Казакова — 6:2, 6:3. У женщин сильнейшей оказалась также представительница PARI Вилена Петрова. В дуэте с Кристиной Пастуховой они обыграли Ульяну Лобанову и Софию Танделову — 6:2, 6:1. Победители в этой категории получили 250 очков в зачет национального рейтинга ФПР.

В категории С у мужчин москвичи Александр Алейников и Станислав Кацуба в трех сетах переиграли краснодарскую пару Евгений Хатнянский / Леонид Бойко — 0:6 6:1 3:6. Чемпионы забрали 100 очков в зачет ФПР.

Перед стартом турнира PARI и Padel Uktus провели подготовительный кэмп под руководством финалиста PPL MOSCOW 2024 Даниила Бобоханова. Кроме того, для участников турнира организовали вечеринку в двухэтажном особняке XIX века в центре Екатеринбурга. Хедлайнером стал LAVBLAST.